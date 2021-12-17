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В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм
В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм - РИА Новости, 17.12.2021
В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм
Центр имени Гамалеи провел предварительное исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон", сообщили в РФПИ. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:06
2021-12-17T17:12
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Центр имени Гамалеи провел предварительное исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон", сообщили в РФПИ.Кроме того, "Спутник V" показал гораздо меньше падение ВНА, чем другие ведущие препараты: снижение в три-семь раз меньше, чем у мРНК вакцин."Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является решением для повышения эффективности других вакцин, в том числе против штамма "омикрон", а также увеличения периода действия защиты. Делает иммунный ответ более продолжительным, чем три месяца у мРНК", — заключили в РФПИ.Кроме того, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев полностью защищают от "омикрона".Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", омикрон-штамм коронавируса
15:06 17.12.2021 (обновлено: 17:12 17.12.2021)
 
В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм

РФПИ: "Спутник V" показал высокую вируснейтрализующую активность против омикрон-штамма

© РИА Новости / Валерий МельниковДевушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Центр имени Гамалеи провел предварительное исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон", сообщили в РФПИ.
"Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность (ВНА) против штамма "омикрон" и, как ожидается, обеспечит сильную защиту от тяжелых случаев и госпитализации", — говорится в сообщении фонда.
Кроме того, "Спутник V" показал гораздо меньше падение ВНА, чем другие ведущие препараты: снижение в три-семь раз меньше, чем у мРНК вакцин.
"Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является решением для повышения эффективности других вакцин, в том числе против штамма "омикрон", а также увеличения периода действия защиты. Делает иммунный ответ более продолжительным, чем три месяца у мРНК", — заключили в РФПИ.
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Кроме того, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев полностью защищают от "омикрона".
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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