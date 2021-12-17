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В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм
В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм - РИА Новости, 17.12.2021
В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм
Центр имени Гамалеи провел предварительное исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон", сообщили в РФПИ. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:06
2021-12-17T15:06
2021-12-17T17:12
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Центр имени Гамалеи провел предварительное исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон", сообщили в РФПИ.Кроме того, "Спутник V" показал гораздо меньше падение ВНА, чем другие ведущие препараты: снижение в три-семь раз меньше, чем у мРНК вакцин."Гетерогенное бустирование "Спутником Лайт" является решением для повышения эффективности других вакцин, в том числе против штамма "омикрон", а также увеличения периода действия защиты. Делает иммунный ответ более продолжительным, чем три месяца у мРНК", — заключили в РФПИ.Кроме того, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев полностью защищают от "омикрона".Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", омикрон-штамм коронавируса
15:06 17.12.2021 (обновлено: 17:12 17.12.2021)
В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм
РФПИ: "Спутник V" показал высокую вируснейтрализующую активность против омикрон-штамма