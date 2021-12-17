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В Токио впервые нашли омикрон-штамм у человека, не выезжавшего за рубеж
В Токио впервые нашли омикрон-штамм у человека, не выезжавшего за рубеж - РИА Новости, 17.12.2021
В Токио впервые нашли омикрон-штамм у человека, не выезжавшего за рубеж
Первый случай в Токио заражения новым штаммом "омикрон" выявлен у человека, не выезжавшего за рубеж, передает телеканал NHK. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:44
2021-12-17T11:44
2021-12-17T11:44
распространение коронавируса
в мире
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япония
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. Первый случай в Токио заражения новым штаммом "омикрон" выявлен у человека, не выезжавшего за рубеж, передает телеканал NHK.Молодой человек, у которого выл выявлен новый штамм, контактировал с девушкой, приехавшей из США и находившейся дома на карантине. У нее вчера обнаружили заражение штаммом коронавируса "омикрон". Молодой человек после встречи с ней и до того, как у нее обнаружили заражение, посетил футбольный матч. Таким образом, теперь около 80 человек находятся в группе риска, им предписан карантин.В четверг заражение штаммом "омикрон" было выявлено у сотрудницы карантинной службы в аэропорту Кансай (Осака). Она работала в учреждении, где проходят карантин прибывшие из-за границы пассажиры с положительным анализом на коронавирус. Ранее у троих пассажиров в этом учреждении был выявлен "омикрон".Власти Японии не считают оба эти случая "внутригородскими" заражениями, так как инфекция передалась от людей, прибывших из-за рубежа.В Токио в пятницу был выявлен штамм "омикрон" у пассажира, прибывшего из США, Он проходит карантин.Таким образом, всего в Японии выявлено 36 случаев заражения штаммом "омикрон".
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в мире, токио, япония, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Токио впервые нашли омикрон-штамм у человека, не выезжавшего за рубеж
В Токио впервые выявили омикрон-штамм у молодого человека, не выезжавшего из страны