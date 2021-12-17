https://ria.ru/20211217/omikron-1764152828.html

Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей

Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей - РИА Новости, 17.12.2021

Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей

Темпы распространения в мире штамма коронавируса "омикрон" вызывают опасения, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T03:24

2021-12-17T03:24

2021-12-17T09:12

распространение коронавируса

в мире

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

анна попова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763599702_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_73bf715a94aa8ff9523b53306a30df79.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Темпы распространения в мире штамма коронавируса "омикрон" вызывают опасения, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировали 25 пациентов с "омикроном".Попова, в свою очередь, не исключила последовательного распространения этого варианта в стране.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211216/omikron-1764063097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса