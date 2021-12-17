https://ria.ru/20211217/omikron-1764152828.html
Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей
Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей - РИА Новости, 17.12.2021
Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей
Темпы распространения в мире штамма коронавируса "омикрон" вызывают опасения, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T03:24
2021-12-17T03:24
2021-12-17T09:12
распространение коронавируса
в мире
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Темпы распространения в мире штамма коронавируса "омикрон" вызывают опасения, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировали 25 пациентов с "омикроном".Попова, в свою очередь, не исключила последовательного распространения этого варианта в стране.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211216/omikron-1764063097.html
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в мире, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
03:24 17.12.2021 (обновлено: 09:12 17.12.2021)
Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей
Глава Роспотребнадзора Попова назвала темп распространения омикрон-штамма в мире пугающим