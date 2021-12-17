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В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:21
2021-12-17T18:42
в мире
украина
дмитрий песков
нато
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы &lt;...&gt; даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения", — сказал он в эфире телеканала RTVI.Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику.Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок."Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
https://ria.ru/20211215/ukraina-1763740267.html
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в мире, украина, дмитрий песков, нато, ситуация на украине, россия
18:21 17.12.2021 (обновлено: 18:42 17.12.2021)
 
В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России

Пресс-секретарь президента Песков: ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы <...> даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения", — сказал он в эфире телеканала RTVI.
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Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику.
"Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок.
"Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.
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