18:21 17.12.2021 (обновлено: 18:42 17.12.2021)
В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
Пресс-секретарь президента Песков: ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы <...> даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения", — сказал он в эфире телеканала RTVI.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику.
"Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок.
"Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.