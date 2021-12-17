https://ria.ru/20211217/nato-1764280566.html
НАТО готова работать над укреплением доверия с Россией, заявил Столтенберг
НАТО готова работать над укреплением доверия с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 17.12.2021
НАТО готова работать над укреплением доверия с Россией, заявил Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс получил проект РФ по безопасности, считает, что любой диалог должен принимать во внимание... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:58
2021-12-17T16:58
2021-12-17T17:11
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс получил проект РФ по безопасности, считает, что любой диалог должен принимать во внимание опасения альянса и мнение Украины.Ранее проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности передали Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставила гарантии нерасширения на территорию Украины.Он также отметил, что альянс ясно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с РФ.
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в мире, нато, россия
16:58 17.12.2021 (обновлено: 17:11 17.12.2021)
НАТО готова работать над укреплением доверия с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс готов работать над укреплением доверия с Россией