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Возобновлять совет Россия—НАТО не планируется, заявили в МИД
Возобновлять совет Россия—НАТО не планируется, заявили в МИД - РИА Новости, 17.12.2021
Возобновлять совет Россия—НАТО не планируется, заявили в МИД
НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких конкретных и серьезных инициатив по возобновлению... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:53
2021-12-17T09:58
нато
россия
в мире
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких конкретных и серьезных инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.НАТО накануне заявила, что готова работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряженности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия – НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине."Никаких конкретных серьезных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа", - сказал Грушко.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html
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нато, россия, в мире, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:53 17.12.2021 (обновлено: 09:58 17.12.2021)
 
Возобновлять совет Россия—НАТО не планируется, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: серьезных инициатив возобновить совет Россия—НАТО нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких конкретных и серьезных инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
НАТО накануне заявила, что готова работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряженности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия – НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
00:58
В НАТО выдвинули условие для диалога с Россией
"Никаких конкретных серьезных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа", - сказал Грушко.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 15:46
В США оценили возможность "сделки" России с НАТО
В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
 
НАТОРоссияВ миреАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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