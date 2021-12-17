09:53 17.12.2021 (обновлено: 09:58 17.12.2021)
Возобновлять совет Россия—НАТО не планируется, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: серьезных инициатив возобновить совет Россия—НАТО нет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. НАТО оставила без ответа все ранее сделанные Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких конкретных и серьезных инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
НАТО накануне заявила, что готова работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряженности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает выступать за возобновление работы Совета Россия – НАТО, в рамках которого можно обсуждать и ситуацию на Украине.
"Никаких конкретных серьезных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа", - сказал Грушко.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
14 декабря, 15:46В США оценили возможность "сделки" России с НАТО
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