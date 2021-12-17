Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/nato-1764152115.html
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией - РИА Новости, 17.12.2021
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией
В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией. Соответствующая информация содержится в распространенном заявлении... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T03:01
2021-12-17T05:42
в мире
украина
йенс столтенберг
владимир путин
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228153_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2dd31219f8833b65a43072f0ad0836a4.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией. Соответствующая информация содержится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса.Отношения с УкраинойВ заявлении НАТО также говорится, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины. "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", - гласит документ.В НАТО вновь пригрозили, что "любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия".Альянс также обеспокоен беспричинным" усилением российского присутствия на границах с Украиной и не согласна с утверждением Москвы о том, что альянс и Украина "осуществляют провокации".Расширение НАТОНАТО расширилось за последние два года, несмотря на протесты со стороны России, заявил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что члены блока останутся верны своей политике в будущем и будут содействовать стремлению Украины присоединиться к альянсу.По его словам, в России должны понимать, что Киев сам может выбирать курс страны, а судьбу членства Украины в блоке будут решать союзники.Гарантии нерасширенияПрезидент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток. Во время недавнего разговора с американским коллегой Джо Байденом российский лидер напомнил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такой вариант развития событий.
https://ria.ru/20211214/nato-1763680660.html
https://ria.ru/20211214/putin-1763590775.html
https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228153_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_a5f73410441008a6210681b7f95f74f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, йенс столтенберг, владимир путин, нато, россия
03:01 17.12.2021 (обновлено: 05:42 17.12.2021)
 
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией

НАТО заявила о готовности укреплять доверие с Россией при условии шагов с ее стороны

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква, Россия
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией. Соответствующая информация содержится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.
"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", - заявили в организации.
В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса.

Отношения с Украиной

В заявлении НАТО также говорится, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины. "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", - гласит документ.
В НАТО вновь пригрозили, что "любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия".
Альянс также обеспокоен беспричинным" усилением российского присутствия на границах с Украиной и не согласна с утверждением Москвы о том, что альянс и Украина "осуществляют провокации".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 15:46
В США оценили возможность "сделки" России с НАТО

Расширение НАТО

НАТО расширилось за последние два года, несмотря на протесты со стороны России, заявил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что члены блока останутся верны своей политике в будущем и будут содействовать стремлению Украины присоединиться к альянсу.
По его словам, в России должны понимать, что Киев сам может выбирать курс страны, а судьбу членства Украины в блоке будут решать союзники.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 06:21
Путин обсудил с Джонсоном Украину и расширение НАТО на восток

Гарантии нерасширения

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток. Во время недавнего разговора с американским коллегой Джо Байденом российский лидер напомнил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такой вариант развития событий.
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 17:27
Блинкен назвал единственное условие для вступления Украины в НАТО
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде предположили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде предположили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"