https://ria.ru/20211217/nato-1764152115.html
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией - РИА Новости, 17.12.2021
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией
В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией. Соответствующая информация содержится в распространенном заявлении... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T03:01
2021-12-17T03:01
2021-12-17T05:42
в мире
украина
йенс столтенберг
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В НАТО готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией. Соответствующая информация содержится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса.Отношения с УкраинойВ заявлении НАТО также говорится, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины. "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", - гласит документ.В НАТО вновь пригрозили, что "любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия".Альянс также обеспокоен беспричинным" усилением российского присутствия на границах с Украиной и не согласна с утверждением Москвы о том, что альянс и Украина "осуществляют провокации".Расширение НАТОНАТО расширилось за последние два года, несмотря на протесты со стороны России, заявил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что члены блока останутся верны своей политике в будущем и будут содействовать стремлению Украины присоединиться к альянсу.По его словам, в России должны понимать, что Киев сам может выбирать курс страны, а судьбу членства Украины в блоке будут решать союзники.Гарантии нерасширенияПрезидент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток. Во время недавнего разговора с американским коллегой Джо Байденом российский лидер напомнил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такой вариант развития событий.
https://ria.ru/20211214/nato-1763680660.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, владимир путин, нато, россия
03:01 17.12.2021 (обновлено: 05:42 17.12.2021)
В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией
НАТО заявила о готовности укреплять доверие с Россией при условии шагов с ее стороны
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
В НАТО
готовы работать над мерами, направленными на укрепление доверия с Россией
. Соответствующая информация содержится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.
"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", - заявили в организации.
В НАТО добавили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и озабоченности альянса.
Отношения с Украиной
В заявлении НАТО также говорится, что Россия не должна вмешиваться в отношения альянса и Украины. "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", - гласит документ.
В НАТО вновь пригрозили, что "любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия".
Альянс также обеспокоен беспричинным" усилением российского присутствия на границах с Украиной и не согласна с утверждением Москвы о том, что альянс и Украина "осуществляют провокации".
Расширение НАТО
НАТО расширилось за последние два года, несмотря на протесты со стороны России, заявил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг
. Он добавил, что члены блока останутся верны своей политике в будущем и будут содействовать стремлению Украины присоединиться к альянсу.
По его словам, в России должны понимать, что Киев сам может выбирать курс страны, а судьбу членства Украины в блоке будут решать союзники.
Гарантии нерасширения
Президент России Владимир Путин
неоднократно заявлял о необходимости срочно начать переговоры по гарантиям того, что НАТО не будет расширяться на восток. Во время недавнего разговора с американским коллегой Джо Байденом российский лидер напомнил, что продвижение альянса в восточном направлении и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы. Как указывал глава государства, Россия "серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий", исключающих такой вариант развития событий.