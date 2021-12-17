https://ria.ru/20211217/lira-1764280314.html

Стамбульская биржа приостановила работу

Стамбульская биржа приостановила работу - РИА Новости, 17.12.2021

Стамбульская биржа приостановила работу

Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:57

2021-12-17T16:57

2021-12-17T17:11

экономика

стамбул

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. Биржа Стамбула объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций.В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. После этого, ранее в пятницу курс лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 15,66 лиры за доллар. Центробанк Турции заявил о проведении новых прямых валютных интервенций в условиях падения курса турецкой лиры."По состоянию на 16.24 (мск) сработала система приостановки торгов после падения рынков на определенную величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи. Сделки временно прекращены на рынке всех акций нашей биржи", - говорится в сообщении биржи.Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Реджеп Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.

стамбул

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экономика, стамбул