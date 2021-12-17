https://ria.ru/20211217/latviya-1764223010.html

Госдума осудила запрет на ношение георгиевской ленты в Латвии

Госдума осудила запрет на ношение георгиевской ленты в Латвии - РИА Новости, 17.12.2021

Госдума осудила запрет на ношение георгиевской ленты в Латвии

Госдума приняла проект заявления о недопустимости дискриминации соотечественников в Латвии из-за использования георгиевской ленты, его внесла фракция ЛДПР. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:35

2021-12-17T13:35

2021-12-17T13:40

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума приняла проект заявления о недопустимости дискриминации соотечественников в Латвии из-за использования георгиевской ленты, его внесла фракция ЛДПР.В документе говорится о том, что очередным проявлением дискриминационной политики латвийских властей в "отношении населения Латвии, не разделяющего ксенофобские и националистические взгляды официальной Риги", стало принятие 11 ноября 2021 года Сеймом Латвийской Республики поправок к закону "О митингах, шествиях и пикетах" и закону "О безопасности общественных и праздничных мероприятий", "в соответствии с которыми вводится запрет на использование георгиевских лент во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний"."Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают политику Латвийской Республики, направленную на ущемление прав российских соотечественников, проживающих в этом государстве", - говорится в заявлении.Также там отмечается, что депутаты ГД полагают, что запрет на использование и ношение во время публичных мероприятий одного из главных символов Великой Победы над нацизмом - георгиевской ленты нарушает права и свободы соотечественников и разделяет латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам."Официальная Рига продолжает цинично проводить линию, направленную на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре, героизацию нацистских преступников и их приспешников из числа местных коллаборационистов", - отмечается в заявлении.Парламентарии планируют направить настоящее постановление и указанное заявление президенту РФ, в Совфед, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации, Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211130/signal-1761449499.html

https://ria.ru/20211210/rusofobiya-1763086799.html

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