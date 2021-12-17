https://ria.ru/20211217/krym-1764159142.html

Германии следует признать Крым российским, заявил депутат бундестага

Германии следует признать Крым российским, заявил депутат бундестага - РИА Новости, 17.12.2021

Германии следует признать Крым российским, заявил депутат бундестага

Признание Крыма частью территории России отвечает интересам Германии, заявил член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:53

2021-12-17T08:53

2021-12-17T11:25

оон

севастополь

республика крым

нато

юрий гемпель

олаф шольц

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Признание Крыма частью территории России отвечает интересам Германии, заявил член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма". В свою очередь председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил Шольца посетить Крым и развеять свое ошибочное представление о полуострове.По его словам, западные страны придерживаются в отношении Крыма принципа двойной морали: с одной стороны, признается отделение Косово от Сербии, а с другой, категорически отрицается законность крымского референдума.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211216/priglashenie-1763972022.html

севастополь

республика крым

россия

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оон, севастополь, республика крым, нато, юрий гемпель, олаф шольц, россия