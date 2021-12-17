08:53 17.12.2021 (обновлено: 11:25 17.12.2021)
Германии следует признать Крым российским, заявил депутат бундестага
Депутат бундестага Шмидт считает, что в интересах Германии признать Крым российским
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Госсовета Республики Крым в Симферополе
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией, однако это не следует понимать как одностороннюю новую "восточную политику" Берлина. Канцлер заявил о необходимости соблюдения Россией взятых на себя обязательств, которые были "тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма". В свою очередь председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил Шольца посетить Крым и развеять свое ошибочное представление о полуострове.
"В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки. Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления", - сказал РИА Новости Шмидт.
Шмидт подчеркнул, что несколько лет назад в составе делегации посетил российский Крым. "Мы приехали по приглашению крымской стороны и смогли получить независимое мнение. Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага", - добавил парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".