https://ria.ru/20211217/kontrafakt-1764201829.html

Матвиенко назвала долю контрафакта среди детских товаров

Матвиенко назвала долю контрафакта среди детских товаров - РИА Новости, 17.12.2021

Матвиенко назвала долю контрафакта среди детских товаров

По экспертным оценкам, доля контрафакта в детской продукции в РФ составляет порядка 40%, магазины, включая интернет-площадки, должны нести ответственность за... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:34

2021-12-17T12:34

2021-12-17T12:34

общество

дети

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

валентина матвиенко

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. По экспертным оценкам, доля контрафакта в детской продукции в РФ составляет порядка 40%, магазины, включая интернет-площадки, должны нести ответственность за реализацию таких товаров, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Важно обеспечить баланс между доступностью и качеством детских товаров. К сожалению, здесь не всё благополучно. По данным Роспотребнадзора, около 10% детской продукции не соответствует требованиям качества. По экспертным оценкам, общий объём контрафакта в этой сфере достигает порядка 40%. То есть, 40% детских товаров потенциально несут риск для здоровья детей", - заявила спикер в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.По мнению законодателя, нужно обязывать детские магазины и интернет-площадки, которые в последние годы показывают рост продаж, более тщательно контролировать происхождение товаров и нести долю ответственности за реализацию контрафактной продукции."К сожалению, контрафактная продукция попадает не только на прилавки, но и в школы и детские сады. Доля российской продукции на внутреннем рынке всё ещё не соответствует потенциалу нашей промышленности. Сегодня это всего около 30%", - отметила законодатель.Матвиенко уточнила, что к 2024 году, согласно "дорожной карте", она должна вырасти до 35%, хотя, по ее мнению, и это далеко не предел. "Наши реальные возможности гораздо шире, их нужно умело использовать", - подчеркнула сенатор.Она также сообщила, что предложения Совета войдут в итоговое решение, с которым Совет намерен обратиться к главе государства.

https://ria.ru/20211209/podarok-1762861894.html

https://ria.ru/20211208/igra-1760768144.html

https://ria.ru/20211204/igrushki-1762139722.html

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общество, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), валентина матвиенко, здоровье - общество, россия