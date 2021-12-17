https://ria.ru/20211217/kitay-1764274738.html

"Золотой ключ". Китай открывает путь в Юго-Восточную Азию

"Золотой ключ". Китай открывает путь в Юго-Восточную Азию - РИА Новости, 17.12.2021

"Золотой ключ". Китай открывает путь в Юго-Восточную Азию

В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:47

2021-12-17T16:47

2021-12-17T16:47

россия-китай: главное

лаос

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. Железная дорога из Китая в Лаос – часть флагманской инициативы экономического сопряжения Си Цзиньпина "Пояс и Путь". Как Китай открывает сухопутный путь в Юго-Восточную Азию – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Живописный путьЛиния высокоскоростной железной дороги, соединяющая административный центр Юньнани Куньмин и столицу Лаоса - Вьентьян, открылась 3 декабря. На церемонии открытия председатель КНР Си Цзиньпин указал, что китайско-лаосская железная дорога является знаковым проектом сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь". "В последние годы, преследуя цели обеспечения высоких стандартов, устойчивости и улучшения условий жизни людей, Китай постоянно повышал уровень сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь"', добиваясь взаимной выгоды и беспроигрышных результатов для стран-участниц, а также открывая новые возможности для развития мировой экономики", - заявил он.На строительство ветки ушло пять лет и было потрачено почти 6 миллиардов долларов. Дорога протянулась на 1035 километров через 167 тоннелей и 301 мост. Пассажирский поезд, идущий со скоростью 160 километров в час, добирается из Куньмина в Вьентьян за 10 часов.Железная дорога из Китая в Лаос – часть флагманской инициативы экономического сопряжения Си Цзиньпина "Пояс и Путь". Ветка впервые открывает сухопутный путь из КНР в Юго-Восточную Азию. Участок, соединяющий Вьентьян и Ботен (на северной границе с Китаем), обеспечивает Лаосу наземную связь с глобальными и региональными цепочками поставок. Это, в свою очередь, сделает страну более привлекательной для инвесторов, создаст новые рабочие места и ускорит экономический рост.Взаимная выгодаВыгоду от железнодорожной ветки получает и Китай. Учитывая, что рабочая сила в Китае становится все более квалифицированной, а значит, дорогой, многие производства "переезжают" в южные, менее развитые страны. Так, в 2019 году Вьетнам стал четвертым по величине партнером Китая по торговле промежуточными товарами между Америкой и Индией, поднявшись с 15-го места десять лет назад. Торговля промежуточными товарами Китая с Камбоджей и Лаосом за это же время выросла в 9 и 11 раз, соответственно.Для Лаоса появление железнодорожного сообщения еще важнее: страна не имеет выхода к морю. Лаос имеет сухопутную границу с провинцией Юньнань, но при этом в 2016 году почти две трети его экспорта в Китай шло по морским маршрутам. Однако теперь товары можно будет перевозить быстрее и удобнее.Многие экспортеры перейдут на железнодорожный транспорт, а стоимость перевозки товаров в другие страны через Лаос может быть снижена на 30-40%, считает вице-президент Лаосской национальной торгово-промышленной палаты Вали Ветсафонг.Общая сеть авто- и железных дорог принесет большую пользу всем странам-партнерам Китая в Юго-Восточной Азии. С открытием китайско-лаосской железной дороги открылся и транспортный коридор в ЮВА. На очереди Таиланд. Власти страны уже одобрили строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которую также возведут китайцы. По плану она должна будет соединиться с китайско-лаосской железной дорогой. План долгосрочный, в ближайшие пять лет планируется завершить первую его часть. Подобные проекты изучает также правительство Малайзии. Если Куала-Лумпур соединить с Бангкоком, в ближайшее десятилетие в регионе могла бы появиться единая дорожная сеть.

https://ria.ru/20211216/pogranperekhod-1764007163.html

https://ria.ru/20211216/postavki-1764007683.html

https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763120052.html

лаос

китай

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лаос, китай, си цзиньпин