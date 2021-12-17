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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211217/kitay-1764274738.html
"Золотой ключ". Китай открывает путь в Юго-Восточную Азию
"Золотой ключ". Китай открывает путь в Юго-Восточную Азию - РИА Новости, 17.12.2021
"Золотой ключ". Китай открывает путь в Юго-Восточную Азию
В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:47
2021-12-17T16:47
россия-китай: главное
лаос
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. Железная дорога из Китая в Лаос – часть флагманской инициативы экономического сопряжения Си Цзиньпина "Пояс и Путь". Как Китай открывает сухопутный путь в Юго-Восточную Азию – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Живописный путьЛиния высокоскоростной железной дороги, соединяющая административный центр Юньнани Куньмин и столицу Лаоса - Вьентьян, открылась 3 декабря. На церемонии открытия председатель КНР Си Цзиньпин указал, что китайско-лаосская железная дорога является знаковым проектом сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь". "В последние годы, преследуя цели обеспечения высоких стандартов, устойчивости и улучшения условий жизни людей, Китай постоянно повышал уровень сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь"', добиваясь взаимной выгоды и беспроигрышных результатов для стран-участниц, а также открывая новые возможности для развития мировой экономики", - заявил он.На строительство ветки ушло пять лет и было потрачено почти 6 миллиардов долларов. Дорога протянулась на 1035 километров через 167 тоннелей и 301 мост. Пассажирский поезд, идущий со скоростью 160 километров в час, добирается из Куньмина в Вьентьян за 10 часов.Железная дорога из Китая в Лаос – часть флагманской инициативы экономического сопряжения Си Цзиньпина "Пояс и Путь". Ветка впервые открывает сухопутный путь из КНР в Юго-Восточную Азию. Участок, соединяющий Вьентьян и Ботен (на северной границе с Китаем), обеспечивает Лаосу наземную связь с глобальными и региональными цепочками поставок. Это, в свою очередь, сделает страну более привлекательной для инвесторов, создаст новые рабочие места и ускорит экономический рост.Взаимная выгодаВыгоду от железнодорожной ветки получает и Китай. Учитывая, что рабочая сила в Китае становится все более квалифицированной, а значит, дорогой, многие производства "переезжают" в южные, менее развитые страны. Так, в 2019 году Вьетнам стал четвертым по величине партнером Китая по торговле промежуточными товарами между Америкой и Индией, поднявшись с 15-го места десять лет назад. Торговля промежуточными товарами Китая с Камбоджей и Лаосом за это же время выросла в 9 и 11 раз, соответственно.Для Лаоса появление железнодорожного сообщения еще важнее: страна не имеет выхода к морю. Лаос имеет сухопутную границу с провинцией Юньнань, но при этом в 2016 году почти две трети его экспорта в Китай шло по морским маршрутам. Однако теперь товары можно будет перевозить быстрее и удобнее.Многие экспортеры перейдут на железнодорожный транспорт, а стоимость перевозки товаров в другие страны через Лаос может быть снижена на 30-40%, считает вице-президент Лаосской национальной торгово-промышленной палаты Вали Ветсафонг.Общая сеть авто- и железных дорог принесет большую пользу всем странам-партнерам Китая в Юго-Восточной Азии. С открытием китайско-лаосской железной дороги открылся и транспортный коридор в ЮВА. На очереди Таиланд. Власти страны уже одобрили строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которую также возведут китайцы. По плану она должна будет соединиться с китайско-лаосской железной дорогой. План долгосрочный, в ближайшие пять лет планируется завершить первую его часть. Подобные проекты изучает также правительство Малайзии. Если Куала-Лумпур соединить с Бангкоком, в ближайшее десятилетие в регионе могла бы появиться единая дорожная сеть.
https://ria.ru/20211216/pogranperekhod-1764007163.html
https://ria.ru/20211216/postavki-1764007683.html
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лаос, китай, си цзиньпин
16:47 17.12.2021
 

"Золотой ключ". Китай открывает путь в Юго-Восточную Азию

© REUTERS / Phoonsab ThevongsaПервый поезд следующий из Вьентьяна в Куньмин по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос
Первый поезд следующий из Вьентьяна в Куньмин по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Phoonsab Thevongsa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. В начале декабря из Вьентьяна в Куньмин вышел первый поезд по новой трансграничной железной дороге Китай-Лаос. Железная дорога из Китая в Лаос – часть флагманской инициативы экономического сопряжения Си Цзиньпина "Пояс и Путь". Как Китай открывает сухопутный путь в Юго-Восточную Азию – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Живописный путь

Линия высокоскоростной железной дороги, соединяющая административный центр Юньнани Куньмин и столицу Лаоса - Вьентьян, открылась 3 декабря. На церемонии открытия председатель КНР Си Цзиньпин указал, что китайско-лаосская железная дорога является знаковым проектом сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь". "В последние годы, преследуя цели обеспечения высоких стандартов, устойчивости и улучшения условий жизни людей, Китай постоянно повышал уровень сотрудничества в рамках программы "Один пояс, один путь"', добиваясь взаимной выгоды и беспроигрышных результатов для стран-участниц, а также открывая новые возможности для развития мировой экономики", - заявил он.
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На строительство ветки ушло пять лет и было потрачено почти 6 миллиардов долларов. Дорога протянулась на 1035 километров через 167 тоннелей и 301 мост. Пассажирский поезд, идущий со скоростью 160 километров в час, добирается из Куньмина в Вьентьян за 10 часов.
Железная дорога из Китая в Лаос – часть флагманской инициативы экономического сопряжения Си Цзиньпина "Пояс и Путь". Ветка впервые открывает сухопутный путь из КНР в Юго-Восточную Азию. Участок, соединяющий Вьентьян и Ботен (на северной границе с Китаем), обеспечивает Лаосу наземную связь с глобальными и региональными цепочками поставок. Это, в свою очередь, сделает страну более привлекательной для инвесторов, создаст новые рабочие места и ускорит экономический рост.

Взаимная выгода

Выгоду от железнодорожной ветки получает и Китай. Учитывая, что рабочая сила в Китае становится все более квалифицированной, а значит, дорогой, многие производства "переезжают" в южные, менее развитые страны. Так, в 2019 году Вьетнам стал четвертым по величине партнером Китая по торговле промежуточными товарами между Америкой и Индией, поднявшись с 15-го места десять лет назад. Торговля промежуточными товарами Китая с Камбоджей и Лаосом за это же время выросла в 9 и 11 раз, соответственно.
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Для Лаоса появление железнодорожного сообщения еще важнее: страна не имеет выхода к морю. Лаос имеет сухопутную границу с провинцией Юньнань, но при этом в 2016 году почти две трети его экспорта в Китай шло по морским маршрутам. Однако теперь товары можно будет перевозить быстрее и удобнее.
Многие экспортеры перейдут на железнодорожный транспорт, а стоимость перевозки товаров в другие страны через Лаос может быть снижена на 30-40%, считает вице-президент Лаосской национальной торгово-промышленной палаты Вали Ветсафонг.
"Как важная часть трансазиатской железнодорожной сети, эта железная дорога будет служить "золотым ключом" для Лаоса, соединяющего его с Китаем и другими странами АСЕАН, в том числе Таиландом и Малайзией", - указал исполнительный директор Laos-China Railway Сяо Цяньвэнь.
Общая сеть авто- и железных дорог принесет большую пользу всем странам-партнерам Китая в Юго-Восточной Азии. С открытием китайско-лаосской железной дороги открылся и транспортный коридор в ЮВА. На очереди Таиланд. Власти страны уже одобрили строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которую также возведут китайцы. По плану она должна будет соединиться с китайско-лаосской железной дорогой. План долгосрочный, в ближайшие пять лет планируется завершить первую его часть. Подобные проекты изучает также правительство Малайзии. Если Куала-Лумпур соединить с Бангкоком, в ближайшее десятилетие в регионе могла бы появиться единая дорожная сеть.
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