Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/kitay-1764184636.html
Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР
Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.12.2021
Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР
Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:15
2021-12-17T11:23
в мире
китай
владимир путин
мид кнр
си цзиньпин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_0ae64e5b60d90b517dec5a3c6e8737f3.jpg
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, провели переговоры по видеосвязи, эта их встреча стала 37-й с 2013 года."Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по вопросам, которые вызывают значительную обеспокоенность двух стран, включая обеспечение региональной безопасности, и достигли новых важных договорённостей", - заявил дипломат.Также спикер МИД КНР сообщил, что ряд стран в последнее время провоцируют региональную напряженность и создают вызовы глобальной стратегической стабильности, Китай и Россия выступают против этого."В последнее время некоторые страны активно используют идеологические линии для создания новых военных блоков, провоцирования региональной напряженности и создания серьезных угроз и вызовов региональному миру и стабильности, а также глобальной стратегической стабильности" - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "Китай и Россия решительно выступают против этого".
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/ssha-1763911469.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91300962289e2f75082d02c101a3a7ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия
11:15 17.12.2021 (обновлено: 11:23 17.12.2021)
 
Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь: Китай и Россия продолжат обеспечивать безопасность в мире

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, провели переговоры по видеосвязи, эта их встреча стала 37-й с 2013 года.
"Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по вопросам, которые вызывают значительную обеспокоенность двух стран, включая обеспечение региональной безопасности, и достигли новых важных договорённостей", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что стороны "в соответствии с договорённостями лидеров двух государств и придерживаясь ответственного подхода, продолжат объединять миролюбивые силы и поддерживать мирные силы, вносить позитивный вклад в продвижение обеспечения устойчивой и всеобщей безопасности в регионе и мире".
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 17:47Сказано в эфире
Политолог: США пытаются рассорить Россию и Китай
Также спикер МИД КНР сообщил, что ряд стран в последнее время провоцируют региональную напряженность и создают вызовы глобальной стратегической стабильности, Китай и Россия выступают против этого.
"В последнее время некоторые страны активно используют идеологические линии для создания новых военных блоков, провоцирования региональной напряженности и создания серьезных угроз и вызовов региональному миру и стабильности, а также глобальной стратегической стабильности" - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай и Россия решительно выступают против этого".
 
В миреКитайВладимир ПутинМИД КНРСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
Лента новостейМолния
Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19