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Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР
Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.12.2021
Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР
Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:15
2021-12-17T11:15
2021-12-17T11:23
в мире
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россия
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ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, провели переговоры по видеосвязи, эта их встреча стала 37-й с 2013 года."Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по вопросам, которые вызывают значительную обеспокоенность двух стран, включая обеспечение региональной безопасности, и достигли новых важных договорённостей", - заявил дипломат.Также спикер МИД КНР сообщил, что ряд стран в последнее время провоцируют региональную напряженность и создают вызовы глобальной стратегической стабильности, Китай и Россия выступают против этого."В последнее время некоторые страны активно используют идеологические линии для создания новых военных блоков, провоцирования региональной напряженности и создания серьезных угроз и вызовов региональному миру и стабильности, а также глобальной стратегической стабильности" - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "Китай и Россия решительно выступают против этого".
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в мире, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия
11:15 17.12.2021 (обновлено: 11:23 17.12.2021)
Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР
Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь: Китай и Россия продолжат обеспечивать безопасность в мире
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай
и Россия
продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь.
Лидеры России и Китая Владимир Путин
и Си Цзиньпин
в среду, 15 декабря, провели переговоры по видеосвязи, эта их встреча стала 37-й с 2013 года.
"Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по вопросам, которые вызывают значительную обеспокоенность двух стран, включая обеспечение региональной безопасности, и достигли новых важных договорённостей", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что стороны "в соответствии с договорённостями лидеров двух государств и придерживаясь ответственного подхода, продолжат объединять миролюбивые силы и поддерживать мирные силы, вносить позитивный вклад в продвижение обеспечения устойчивой и всеобщей безопасности в регионе и мире".
Также спикер МИД КНР сообщил, что ряд стран в последнее время провоцируют региональную напряженность и создают вызовы глобальной стратегической стабильности, Китай и Россия выступают против этого.
"В последнее время некоторые страны активно используют идеологические линии для создания новых военных блоков, провоцирования региональной напряженности и создания серьезных угроз и вызовов региональному миру и стабильности, а также глобальной стратегической стабильности" - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай и Россия решительно выступают против этого".