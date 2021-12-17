https://ria.ru/20211217/kitay-1764184636.html

Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР

Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 17.12.2021

Китай и Россия продолжат объединять миролюбивые силы, заявили в МИД КНР

Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:15

2021-12-17T11:15

2021-12-17T11:23

в мире

китай

владимир путин

мид кнр

си цзиньпин

россия

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ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай и Россия продолжат объединять и поддерживать миролюбивые силы, обеспечивать устойчивую безопасность в регионе и мире в соответствии с договоренностями лидеров двух стран, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду, 15 декабря, провели переговоры по видеосвязи, эта их встреча стала 37-й с 2013 года."Главы двух государств провели углубленный обмен мнениями по вопросам, которые вызывают значительную обеспокоенность двух стран, включая обеспечение региональной безопасности, и достигли новых важных договорённостей", - заявил дипломат.Также спикер МИД КНР сообщил, что ряд стран в последнее время провоцируют региональную напряженность и создают вызовы глобальной стратегической стабильности, Китай и Россия выступают против этого."В последнее время некоторые страны активно используют идеологические линии для создания новых военных блоков, провоцирования региональной напряженности и создания серьезных угроз и вызовов региональному миру и стабильности, а также глобальной стратегической стабильности" - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "Китай и Россия решительно выступают против этого".

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/ssha-1763911469.html

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в мире, китай, владимир путин, мид кнр, си цзиньпин, россия