Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/kitay-1764044856.html
Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров
Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров - РИА Новости, 17.12.2021
Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров
В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T08:00
2021-12-17T08:14
в мире
экология
лаос
таиланд
сша
ухань
китай
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041252_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_82ebf6b8243144283d40a4c53d1b958d.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из природы, мучается в тесноте на потеху туристам и затем гибнет ради псевдолекарственной жижи. Самое популярное "снадобье" народной медицины — тигриный клей, якобы усиливающий потенцию. При этом требования экологов в Азии предпочитают не слышать.Коричневый сок из костей"Товар этот очень дорогой. Продавцы уверяют, что тигриный клей лечит ревматизм и кучу заболеваний", — объясняет эколог Сьюзан Басс.Защитники животных установили, что в нелегальных загонах по всей Азии содержат около восьми тысяч тигров. По данным Агентства экологических исследований, в природе их осталось в два раза меньше. Сотрудники этой организации пишут доклад за докладом, призывая правительства обратить внимание на проблему. Пока безуспешно."Тигры на фермах — это еще и туристический аттракцион, популярный не только в Китае и Вьетнаме, но и США. Люди платят, чтобы посмотреть на здоровых хищников. Налюбовавшись, прямо на месте покупают средства народной медицины: настойки и лосьоны из убитых кошек", — возмущается Басс.Туристы кормят тигрят из бутылочки, фотографируются. За снимок владельцы ферм просят от десяти до ста долларов. Тур по зверинцу и "игры с котенком" обойдутся в тысячу. Посетителей убеждают, что деньги пойдут на спасение диких зверей от браконьеров. Многие "благотворители" оставляют еще и чаевые.На азиатских рынках есть специальные лотки, где продают вещество коричневого цвета: тигриный чудо-клей от всех болезней."С виду обычный сок, но способ приготовления — живодерский. Скелет тигра растворяют в скороварке. Кости кипятят два-три дня на медленном огне", — рассказывает специалист по борьбе с контрабандой животных Дебби Бэнкс.Производители убеждают, что клей из костей детенышей эффективнее. Но забивать тигрят решаются не все."Дело не в жалости: скелет взрослого хищника тяжелее. Значит, из него можно приготовить больше снадобья. Остатки идут на украшения, модные аксессуары, пледы", — перечисляет технолог Копенгагенского университета Данг Ву Хоайн, изучивший нелегальный рынок."Лекарство" от всех болезнейКилограмм тигриного клея стоит 15 тысяч долларов. Позволить себе такое могут не все. По словам экологов, большинство покупателей — состоятельные пенсионеры. И они готовы платить больше, если "чудо-средство " изготовлено из костей дикий животных."В природе хищники по-другому питаются, больше двигаются, а потому приготовленные из них снадобья эффективнее. Так рассуждают сорок процентов опрошенных покупателей. Они уверены, что клей из диких тигров лучше исцеляет от ревматизма и повышает потенцию", — говорит Данг Ву Хоайн.Используют также кости антилоп, оленьи рога и панцири черепах. Страдающим ревматизмом предлагают смешать жижу с водкой, опиумом и употреблять каждый день."Сырье" поступает и от браконьеров. Экологи много лет призывают власти Вьетнама, Китая и Таиланда на законодательном уровне запретить отстрел животных. Едва документ поступает на рассмотрение местных парламентов, как находятся противники. Они убеждают, что украшения из тигров, пледы, лекарства — это часть традиционной восточной медицины. Отказ от охоты, по их мнению, означал бы отрыв от культурных корней.Беспомощность и коррупцияАзиатские политики согласны с тем, что надо положить конец браконьерству. Однако решение предлагают далеко не гуманное — легализовать разведение тигров на фермах и отстреливать только их. Уничтожать кошек в джунглях запретят. Но защитники животных уверены, что это не выход."Треть покупателей предпочитают продукт исключительно из костей диких тигров. Закон не остановит браконьеров", — уверена Сьюзан Басс.В Агентстве по экологическим расследованиям подсчитали, что в Азии ради традиционной медицины каждый день убивают по тигру. И ситуация к лучшему не меняется.Из-за привычки многих азиатов наблюдать экзотику не в национальных парках, а на тарелке, торговля мясом диких животных на городских рынках процветает. Тревогу бьют не только экологи, но и инфекционисты. А у властей попросту не хватает инструментов, чтобы все это пресечь.Тревожным звонком прозвучала вспышка атипичной пневмонии в 2002-м. Тогда источником вируса стали летучие мыши, а человеку зараза передалась от циветы — хищного млекопитающего семейства виверровых, похожего на кошку или енота. Версию о том, что нынешняя пандемия коронавируса началась с прилавка в Ухане, тоже пока не опровергли.Бессилие и сильная коррупция местных властей привели к тому, что торговля дикими животными превратилась в чрезвычайно прибыльную и хорошо организованную индустрию. Объем этого рынка, например, в Китае оценивают в 125 миллиардов юаней в год, в нем занято около шести миллионов человек. Причем речь лишь о легальном обороте. О масштабах черного рынка можно только догадываться.
https://ria.ru/20200418/1570174129.html
https://ria.ru/20190706/1556256397.html
лаос
таиланд
сша
ухань
китай
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94605a834b7c8bbb392d3e86a7f1b9a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экология, лаос, таиланд, сша, ухань, китай, вьетнам, копенгагенский университет
08:00 17.12.2021 (обновлено: 08:14 17.12.2021)
 

Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров

© AP Photo / Mike IvesФерма по разведению тигров во Вьетнаме
Ферма по разведению тигров во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Mike Ives
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из природы, мучается в тесноте на потеху туристам и затем гибнет ради псевдолекарственной жижи. Самое популярное "снадобье" народной медицины — тигриный клей, якобы усиливающий потенцию. При этом требования экологов в Азии предпочитают не слышать.

Коричневый сок из костей

"Товар этот очень дорогой. Продавцы уверяют, что тигриный клей лечит ревматизм и кучу заболеваний", — объясняет эколог Сьюзан Басс.
Защитники животных установили, что в нелегальных загонах по всей Азии содержат около восьми тысяч тигров. По данным Агентства экологических исследований, в природе их осталось в два раза меньше. Сотрудники этой организации пишут доклад за докладом, призывая правительства обратить внимание на проблему. Пока безуспешно.
"Тигры на фермах — это еще и туристический аттракцион, популярный не только в Китае и Вьетнаме, но и США. Люди платят, чтобы посмотреть на здоровых хищников. Налюбовавшись, прямо на месте покупают средства народной медицины: настойки и лосьоны из убитых кошек", — возмущается Басс.
© AP Photo / Mike IvesФерма по разведению тигров во Вьетнаме
Ферма по разведению тигров во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Mike Ives
Ферма по разведению тигров во Вьетнаме
Туристы кормят тигрят из бутылочки, фотографируются. За снимок владельцы ферм просят от десяти до ста долларов. Тур по зверинцу и "игры с котенком" обойдутся в тысячу. Посетителей убеждают, что деньги пойдут на спасение диких зверей от браконьеров. Многие "благотворители" оставляют еще и чаевые.
На азиатских рынках есть специальные лотки, где продают вещество коричневого цвета: тигриный чудо-клей от всех болезней.
"С виду обычный сок, но способ приготовления — живодерский. Скелет тигра растворяют в скороварке. Кости кипятят два-три дня на медленном огне", — рассказывает специалист по борьбе с контрабандой животных Дебби Бэнкс.
Производители убеждают, что клей из костей детенышей эффективнее. Но забивать тигрят решаются не все.
"Дело не в жалости: скелет взрослого хищника тяжелее. Значит, из него можно приготовить больше снадобья. Остатки идут на украшения, модные аксессуары, пледы", — перечисляет технолог Копенгагенского университета Данг Ву Хоайн, изучивший нелегальный рынок.
Продавец в киоске экзотической еды на торговой улице Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
18 апреля 2020, 08:00Распространение коронавируса
Почему китайцы едят диких животных и как их остановить

"Лекарство" от всех болезней

Килограмм тигриного клея стоит 15 тысяч долларов. Позволить себе такое могут не все. По словам экологов, большинство покупателей — состоятельные пенсионеры. И они готовы платить больше, если "чудо-средство " изготовлено из костей дикий животных.
"В природе хищники по-другому питаются, больше двигаются, а потому приготовленные из них снадобья эффективнее. Так рассуждают сорок процентов опрошенных покупателей. Они уверены, что клей из диких тигров лучше исцеляет от ревматизма и повышает потенцию", — говорит Данг Ву Хоайн.
Используют также кости антилоп, оленьи рога и панцири черепах. Страдающим ревматизмом предлагают смешать жижу с водкой, опиумом и употреблять каждый день.
"Сырье" поступает и от браконьеров. Экологи много лет призывают власти Вьетнама, Китая и Таиланда на законодательном уровне запретить отстрел животных. Едва документ поступает на рассмотрение местных парламентов, как находятся противники. Они убеждают, что украшения из тигров, пледы, лекарства — это часть традиционной восточной медицины. Отказ от охоты, по их мнению, означал бы отрыв от культурных корней.
Клетка с собаками на фестивале собачьего мяса в городе Юйлинь, Китай - РИА Новости, 1920, 06.07.2019
6 июля 2019, 08:00
Кто и как спасает собак от мучительной смерти на празднике в Китае

Беспомощность и коррупция

Азиатские политики согласны с тем, что надо положить конец браконьерству. Однако решение предлагают далеко не гуманное — легализовать разведение тигров на фермах и отстреливать только их. Уничтожать кошек в джунглях запретят. Но защитники животных уверены, что это не выход.
"Треть покупателей предпочитают продукт исключительно из костей диких тигров. Закон не остановит браконьеров", — уверена Сьюзан Басс.
В Агентстве по экологическим расследованиям подсчитали, что в Азии ради традиционной медицины каждый день убивают по тигру. И ситуация к лучшему не меняется.
Из-за привычки многих азиатов наблюдать экзотику не в национальных парках, а на тарелке, торговля мясом диких животных на городских рынках процветает. Тревогу бьют не только экологи, но и инфекционисты. А у властей попросту не хватает инструментов, чтобы все это пресечь.
Тревожным звонком прозвучала вспышка атипичной пневмонии в 2002-м. Тогда источником вируса стали летучие мыши, а человеку зараза передалась от циветы — хищного млекопитающего семейства виверровых, похожего на кошку или енота. Версию о том, что нынешняя пандемия коронавируса началась с прилавка в Ухане, тоже пока не опровергли.
Бессилие и сильная коррупция местных властей привели к тому, что торговля дикими животными превратилась в чрезвычайно прибыльную и хорошо организованную индустрию. Объем этого рынка, например, в Китае оценивают в 125 миллиардов юаней в год, в нем занято около шести миллионов человек. Причем речь лишь о легальном обороте. О масштабах черного рынка можно только догадываться.
© AP Photo / STRСувениры с кусочками шкуры тигра в Таиланде
Сувениры с кусочками шкуры тигра в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / STR
Сувениры с кусочками шкуры тигра в Таиланде
 
В миреЭкологияЛаосТаиландСШАУханьКитайВьетнамКопенгагенский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
23:06Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19
Лента новостейМолния
Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"Министр здравоохранения Германии лично привил двух детей от COVID-19