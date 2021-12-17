https://ria.ru/20211217/kitay-1764044856.html
Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров
Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров - РИА Новости, 17.12.2021
Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров
В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T08:00
2021-12-17T08:00
2021-12-17T08:14
в мире
экология
лаос
таиланд
сша
ухань
китай
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041252_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_82ebf6b8243144283d40a4c53d1b958d.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из природы, мучается в тесноте на потеху туристам и затем гибнет ради псевдолекарственной жижи. Самое популярное "снадобье" народной медицины — тигриный клей, якобы усиливающий потенцию. При этом требования экологов в Азии предпочитают не слышать.Коричневый сок из костей"Товар этот очень дорогой. Продавцы уверяют, что тигриный клей лечит ревматизм и кучу заболеваний", — объясняет эколог Сьюзан Басс.Защитники животных установили, что в нелегальных загонах по всей Азии содержат около восьми тысяч тигров. По данным Агентства экологических исследований, в природе их осталось в два раза меньше. Сотрудники этой организации пишут доклад за докладом, призывая правительства обратить внимание на проблему. Пока безуспешно."Тигры на фермах — это еще и туристический аттракцион, популярный не только в Китае и Вьетнаме, но и США. Люди платят, чтобы посмотреть на здоровых хищников. Налюбовавшись, прямо на месте покупают средства народной медицины: настойки и лосьоны из убитых кошек", — возмущается Басс.Туристы кормят тигрят из бутылочки, фотографируются. За снимок владельцы ферм просят от десяти до ста долларов. Тур по зверинцу и "игры с котенком" обойдутся в тысячу. Посетителей убеждают, что деньги пойдут на спасение диких зверей от браконьеров. Многие "благотворители" оставляют еще и чаевые.На азиатских рынках есть специальные лотки, где продают вещество коричневого цвета: тигриный чудо-клей от всех болезней."С виду обычный сок, но способ приготовления — живодерский. Скелет тигра растворяют в скороварке. Кости кипятят два-три дня на медленном огне", — рассказывает специалист по борьбе с контрабандой животных Дебби Бэнкс.Производители убеждают, что клей из костей детенышей эффективнее. Но забивать тигрят решаются не все."Дело не в жалости: скелет взрослого хищника тяжелее. Значит, из него можно приготовить больше снадобья. Остатки идут на украшения, модные аксессуары, пледы", — перечисляет технолог Копенгагенского университета Данг Ву Хоайн, изучивший нелегальный рынок."Лекарство" от всех болезнейКилограмм тигриного клея стоит 15 тысяч долларов. Позволить себе такое могут не все. По словам экологов, большинство покупателей — состоятельные пенсионеры. И они готовы платить больше, если "чудо-средство " изготовлено из костей дикий животных."В природе хищники по-другому питаются, больше двигаются, а потому приготовленные из них снадобья эффективнее. Так рассуждают сорок процентов опрошенных покупателей. Они уверены, что клей из диких тигров лучше исцеляет от ревматизма и повышает потенцию", — говорит Данг Ву Хоайн.Используют также кости антилоп, оленьи рога и панцири черепах. Страдающим ревматизмом предлагают смешать жижу с водкой, опиумом и употреблять каждый день."Сырье" поступает и от браконьеров. Экологи много лет призывают власти Вьетнама, Китая и Таиланда на законодательном уровне запретить отстрел животных. Едва документ поступает на рассмотрение местных парламентов, как находятся противники. Они убеждают, что украшения из тигров, пледы, лекарства — это часть традиционной восточной медицины. Отказ от охоты, по их мнению, означал бы отрыв от культурных корней.Беспомощность и коррупцияАзиатские политики согласны с тем, что надо положить конец браконьерству. Однако решение предлагают далеко не гуманное — легализовать разведение тигров на фермах и отстреливать только их. Уничтожать кошек в джунглях запретят. Но защитники животных уверены, что это не выход."Треть покупателей предпочитают продукт исключительно из костей диких тигров. Закон не остановит браконьеров", — уверена Сьюзан Басс.В Агентстве по экологическим расследованиям подсчитали, что в Азии ради традиционной медицины каждый день убивают по тигру. И ситуация к лучшему не меняется.Из-за привычки многих азиатов наблюдать экзотику не в национальных парках, а на тарелке, торговля мясом диких животных на городских рынках процветает. Тревогу бьют не только экологи, но и инфекционисты. А у властей попросту не хватает инструментов, чтобы все это пресечь.Тревожным звонком прозвучала вспышка атипичной пневмонии в 2002-м. Тогда источником вируса стали летучие мыши, а человеку зараза передалась от циветы — хищного млекопитающего семейства виверровых, похожего на кошку или енота. Версию о том, что нынешняя пандемия коронавируса началась с прилавка в Ухане, тоже пока не опровергли.Бессилие и сильная коррупция местных властей привели к тому, что торговля дикими животными превратилась в чрезвычайно прибыльную и хорошо организованную индустрию. Объем этого рынка, например, в Китае оценивают в 125 миллиардов юаней в год, в нем занято около шести миллионов человек. Причем речь лишь о легальном обороте. О масштабах черного рынка можно только догадываться.
https://ria.ru/20200418/1570174129.html
https://ria.ru/20190706/1556256397.html
лаос
таиланд
сша
ухань
китай
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94605a834b7c8bbb392d3e86a7f1b9a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экология, лаос, таиланд, сша, ухань, китай, вьетнам, копенгагенский университет
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из природы, мучается в тесноте на потеху туристам и затем гибнет ради псевдолекарственной жижи. Самое популярное "снадобье" народной медицины — тигриный клей, якобы усиливающий потенцию. При этом требования экологов в Азии предпочитают не слышать.
Коричневый сок из костей
"Товар этот очень дорогой. Продавцы уверяют, что тигриный клей лечит ревматизм и кучу заболеваний", — объясняет эколог Сьюзан Басс.
Защитники животных установили
, что в нелегальных загонах по всей Азии содержат около восьми тысяч тигров. По данным Агентства экологических исследований, в природе их осталось в два раза меньше. Сотрудники этой организации пишут доклад за докладом, призывая правительства обратить внимание на проблему. Пока безуспешно.
"Тигры на фермах — это еще и туристический аттракцион, популярный не только в Китае и Вьетнаме, но и США. Люди платят, чтобы посмотреть на здоровых хищников. Налюбовавшись, прямо на месте покупают средства народной медицины: настойки и лосьоны из убитых кошек", — возмущается Басс.
Туристы кормят тигрят из бутылочки, фотографируются. За снимок владельцы ферм просят от десяти до ста долларов. Тур по зверинцу и "игры с котенком" обойдутся в тысячу. Посетителей убеждают, что деньги пойдут на спасение диких зверей от браконьеров. Многие "благотворители" оставляют еще и чаевые.
На азиатских рынках есть специальные лотки, где продают вещество коричневого цвета: тигриный чудо-клей от всех болезней.
"С виду обычный сок, но способ приготовления — живодерский. Скелет тигра растворяют в скороварке. Кости кипятят два-три дня на медленном огне", — рассказывает специалист по борьбе с контрабандой животных Дебби Бэнкс.
Производители убеждают, что клей из костей детенышей эффективнее. Но забивать тигрят решаются не все.
"Дело не в жалости: скелет взрослого хищника тяжелее. Значит, из него можно приготовить больше снадобья. Остатки идут на украшения, модные аксессуары, пледы", — перечисляет технолог Копенгагенского университета Данг Ву Хоайн, изучивший нелегальный рынок.
"Лекарство" от всех болезней
Килограмм тигриного клея стоит 15 тысяч долларов. Позволить себе такое могут не все. По словам экологов,
большинство покупателей — состоятельные пенсионеры. И они готовы платить больше, если "чудо-средство " изготовлено из костей дикий животных.
"В природе хищники по-другому питаются, больше двигаются, а потому приготовленные из них снадобья эффективнее. Так рассуждают сорок процентов опрошенных покупателей. Они уверены, что клей из диких тигров лучше исцеляет от ревматизма и повышает потенцию", — говорит
Данг Ву Хоайн.
Используют также кости антилоп, оленьи рога и панцири черепах. Страдающим ревматизмом предлагают смешать жижу с водкой, опиумом и употреблять каждый день.
"Сырье" поступает и от браконьеров. Экологи много лет призывают власти Вьетнама, Китая и Таиланда на законодательном уровне запретить отстрел животных. Едва документ поступает на рассмотрение местных парламентов, как находятся противники. Они убеждают, что украшения из тигров, пледы, лекарства — это часть традиционной восточной медицины. Отказ от охоты, по их мнению, означал бы отрыв от культурных корней.
Беспомощность и коррупция
Азиатские политики согласны с тем, что надо положить конец браконьерству. Однако решение предлагают далеко не гуманное — легализовать разведение тигров на фермах и отстреливать только их. Уничтожать кошек в джунглях запретят. Но защитники животных уверены, что это не выход.
"Треть покупателей предпочитают продукт исключительно из костей диких тигров. Закон не остановит браконьеров", — уверена Сьюзан Басс.
В Агентстве по экологическим расследованиям подсчитали,
что в Азии ради традиционной медицины каждый день убивают по тигру. И ситуация к лучшему не меняется.
Из-за привычки многих азиатов наблюдать экзотику не в национальных парках, а на тарелке, торговля мясом диких животных на городских рынках процветает. Тревогу бьют не только экологи, но и инфекционисты. А у властей попросту не хватает инструментов, чтобы все это пресечь.
Тревожным звонком прозвучала вспышка атипичной пневмонии в 2002-м. Тогда источником вируса стали летучие мыши, а человеку зараза передалась от циветы — хищного млекопитающего семейства виверровых, похожего на кошку или енота. Версию о том, что нынешняя пандемия коронавируса началась с прилавка в Ухане, тоже пока не опровергли.
Бессилие и сильная коррупция местных властей привели к тому, что торговля дикими животными превратилась в чрезвычайно прибыльную и хорошо организованную индустрию. Объем этого рынка, например, в Китае оценивают в 125 миллиардов юаней в год, в нем занято около шести миллионов человек. Причем речь лишь о легальном обороте. О масштабах черного рынка можно только догадываться.