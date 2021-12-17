https://ria.ru/20211217/kitay-1764044856.html

Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров

Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров - РИА Новости, 17.12.2021

Помучить живого, сварить клей из мертвого. За что в Азии истребляют тигров

В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:00

2021-12-17T08:00

2021-12-17T08:14

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Китае, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде мода на "домашних тигров". Хищников выращивают на фермах для скота, а потом убивают. Дикая кошка, почти исчезнувшая из природы, мучается в тесноте на потеху туристам и затем гибнет ради псевдолекарственной жижи. Самое популярное "снадобье" народной медицины — тигриный клей, якобы усиливающий потенцию. При этом требования экологов в Азии предпочитают не слышать.Коричневый сок из костей"Товар этот очень дорогой. Продавцы уверяют, что тигриный клей лечит ревматизм и кучу заболеваний", — объясняет эколог Сьюзан Басс.Защитники животных установили, что в нелегальных загонах по всей Азии содержат около восьми тысяч тигров. По данным Агентства экологических исследований, в природе их осталось в два раза меньше. Сотрудники этой организации пишут доклад за докладом, призывая правительства обратить внимание на проблему. Пока безуспешно."Тигры на фермах — это еще и туристический аттракцион, популярный не только в Китае и Вьетнаме, но и США. Люди платят, чтобы посмотреть на здоровых хищников. Налюбовавшись, прямо на месте покупают средства народной медицины: настойки и лосьоны из убитых кошек", — возмущается Басс.Туристы кормят тигрят из бутылочки, фотографируются. За снимок владельцы ферм просят от десяти до ста долларов. Тур по зверинцу и "игры с котенком" обойдутся в тысячу. Посетителей убеждают, что деньги пойдут на спасение диких зверей от браконьеров. Многие "благотворители" оставляют еще и чаевые.На азиатских рынках есть специальные лотки, где продают вещество коричневого цвета: тигриный чудо-клей от всех болезней."С виду обычный сок, но способ приготовления — живодерский. Скелет тигра растворяют в скороварке. Кости кипятят два-три дня на медленном огне", — рассказывает специалист по борьбе с контрабандой животных Дебби Бэнкс.Производители убеждают, что клей из костей детенышей эффективнее. Но забивать тигрят решаются не все."Дело не в жалости: скелет взрослого хищника тяжелее. Значит, из него можно приготовить больше снадобья. Остатки идут на украшения, модные аксессуары, пледы", — перечисляет технолог Копенгагенского университета Данг Ву Хоайн, изучивший нелегальный рынок."Лекарство" от всех болезнейКилограмм тигриного клея стоит 15 тысяч долларов. Позволить себе такое могут не все. По словам экологов, большинство покупателей — состоятельные пенсионеры. И они готовы платить больше, если "чудо-средство " изготовлено из костей дикий животных."В природе хищники по-другому питаются, больше двигаются, а потому приготовленные из них снадобья эффективнее. Так рассуждают сорок процентов опрошенных покупателей. Они уверены, что клей из диких тигров лучше исцеляет от ревматизма и повышает потенцию", — говорит Данг Ву Хоайн.Используют также кости антилоп, оленьи рога и панцири черепах. Страдающим ревматизмом предлагают смешать жижу с водкой, опиумом и употреблять каждый день."Сырье" поступает и от браконьеров. Экологи много лет призывают власти Вьетнама, Китая и Таиланда на законодательном уровне запретить отстрел животных. Едва документ поступает на рассмотрение местных парламентов, как находятся противники. Они убеждают, что украшения из тигров, пледы, лекарства — это часть традиционной восточной медицины. Отказ от охоты, по их мнению, означал бы отрыв от культурных корней.Беспомощность и коррупцияАзиатские политики согласны с тем, что надо положить конец браконьерству. Однако решение предлагают далеко не гуманное — легализовать разведение тигров на фермах и отстреливать только их. Уничтожать кошек в джунглях запретят. Но защитники животных уверены, что это не выход."Треть покупателей предпочитают продукт исключительно из костей диких тигров. Закон не остановит браконьеров", — уверена Сьюзан Басс.В Агентстве по экологическим расследованиям подсчитали, что в Азии ради традиционной медицины каждый день убивают по тигру. И ситуация к лучшему не меняется.Из-за привычки многих азиатов наблюдать экзотику не в национальных парках, а на тарелке, торговля мясом диких животных на городских рынках процветает. Тревогу бьют не только экологи, но и инфекционисты. А у властей попросту не хватает инструментов, чтобы все это пресечь.Тревожным звонком прозвучала вспышка атипичной пневмонии в 2002-м. Тогда источником вируса стали летучие мыши, а человеку зараза передалась от циветы — хищного млекопитающего семейства виверровых, похожего на кошку или енота. Версию о том, что нынешняя пандемия коронавируса началась с прилавка в Ухане, тоже пока не опровергли.Бессилие и сильная коррупция местных властей привели к тому, что торговля дикими животными превратилась в чрезвычайно прибыльную и хорошо организованную индустрию. Объем этого рынка, например, в Китае оценивают в 125 миллиардов юаней в год, в нем занято около шести миллионов человек. Причем речь лишь о легальном обороте. О масштабах черного рынка можно только догадываться.

https://ria.ru/20200418/1570174129.html

https://ria.ru/20190706/1556256397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, экология, лаос, таиланд, сша, ухань, китай, вьетнам, копенгагенский университет