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Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении

Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении - РИА Новости, 17.12.2021

Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении

Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение 14-дневной изоляции с прохождением двухкратного ПЦР-тестирования, сообщили... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:43

2021-12-17T20:43

2021-12-17T20:43

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение 14-дневной изоляции с прохождением двухкратного ПЦР-тестирования, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Кроме того, Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляции с прохождением двухкратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса