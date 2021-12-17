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Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении
Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении - РИА Новости, 17.12.2021
Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении
Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение 14-дневной изоляции с прохождением двухкратного ПЦР-тестирования, сообщили... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:43
2021-12-17T20:43
2021-12-17T20:43
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение 14-дневной изоляции с прохождением двухкратного ПЦР-тестирования, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Кроме того, Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляции с прохождением двухкратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
Роспотребнадзор введет карантин для прибывающих из Кении
Роспотребнадзор введет карантин на 14 дней для прибывающих из Кении