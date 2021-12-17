11:22 17.12.2021 (обновлено: 11:25 17.12.2021)
"Камаз" рассматривает возможность трудоустройства заключенных
Гендиректор "Камаза" Когогин: компания рассматривает вариант трудоустройства заключенных
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Камаз" рассматривает возможность трудоустройства заключенных, в целом предприятие сейчас испытывает дефицит рабочей силы - нуждается в 4 тысячах человек, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.
Как уточнили в пресс-службе "Камаза", речь идет об участии в "социальной программе", по которой рассматривается привлечение не более 100 человек.
"Если у нас на производстве работает 24 тысячи в Челнах, то у нас дефицит 4 тысячи человек. Да, мы занимаемся ростом производительности труда, количество автомобилей, выпускаемых на одного работника, растет, но все равно. Мы решаем эти проблемы различными способами: через компании аутстафферов привлекаем, мы привезли первых мигрантов в этом году. У нас из Узбекистана работают 450 человек сегодня", - сказал он.
"Та программа, которую Федеральная служба исполнения наказаний развивает - мы тоже рассматриваем, как это сделать. С моей точки зрения, это не только практическая целесообразность, я вижу, что это социальный вопрос. Люди заключенные, которые живут в поселениях, получают возможность работать, а не заниматься черт знает чем. Это тоже направление прорабатываем", - пояснил Когогин.
Частично эту потребность "Камаз" удовлетворил за счет аутстафферов и жителей других регионов (это порядка 3 тысяч человек). "То есть у нас сейчас нехватка конкретных людей около тысячи человек, 3 тысячи мы покрыли. Но проблема в целом такая, что в Набережных Челнах не хватает 4 тысяч человек", - пояснили в компании.
12 октября, 12:01В "КАМАЗ-мастере" объяснили преимущества нового грузовика
Когогин также отметил, что ситуация с рабочей силой в Набережных Челнах приводит к тому, что компания "убирает" из города неосновные бизнесы. "Вы же слышали, что мы в Казахстане строим два завода, общий объем инвестиций - 450 миллионов евро. То есть это 40 миллиардов инвестиций поехало туда. Понятно, что правительство Республики Казахстан создает для нас суперусловия: одним из пунктов наших договоренностей был персонал", - рассказал Когогин.
Экс-глава ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По его словам, на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, комментируя эту инициативу, говорил, что сейчас прорабатывается вопрос о привлечении заключенных к работе на стройках. По его подсчетам, потенциально можно привлечь 180 тысяч заключенных, но только добровольно.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% - до 32,7 тысячи грузовиков.