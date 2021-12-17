https://ria.ru/20211217/kamaz-1764186151.html

"Камаз" рассматривает возможность трудоустройства заключенных

"Камаз" рассматривает возможность трудоустройства заключенных - РИА Новости, 17.12.2021

"Камаз" рассматривает возможность трудоустройства заключенных

"Камаз" рассматривает возможность трудоустройства заключенных, в целом предприятие сейчас испытывает дефицит рабочей силы - нуждается в 4 тысячах человек,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:22

2021-12-17T11:22

2021-12-17T11:25

экономика

технологии

набережные челны

сергей когогин

ростех

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

марат хуснуллин

александр калашников

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Камаз" рассматривает возможность трудоустройства заключенных, в целом предприятие сейчас испытывает дефицит рабочей силы - нуждается в 4 тысячах человек, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.Как уточнили в пресс-службе "Камаза", речь идет об участии в "социальной программе", по которой рассматривается привлечение не более 100 человек.Частично эту потребность "Камаз" удовлетворил за счет аутстафферов и жителей других регионов (это порядка 3 тысяч человек). "То есть у нас сейчас нехватка конкретных людей около тысячи человек, 3 тысячи мы покрыли. Но проблема в целом такая, что в Набережных Челнах не хватает 4 тысяч человек", - пояснили в компании.Когогин также отметил, что ситуация с рабочей силой в Набережных Челнах приводит к тому, что компания "убирает" из города неосновные бизнесы. "Вы же слышали, что мы в Казахстане строим два завода, общий объем инвестиций - 450 миллионов евро. То есть это 40 миллиардов инвестиций поехало туда. Понятно, что правительство Республики Казахстан создает для нас суперусловия: одним из пунктов наших договоренностей был персонал", - рассказал Когогин.Экс-глава ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По его словам, на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, комментируя эту инициативу, говорил, что сейчас прорабатывается вопрос о привлечении заключенных к работе на стройках. По его подсчетам, потенциально можно привлечь 180 тысяч заключенных, но только добровольно."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% - до 32,7 тысячи грузовиков.

https://ria.ru/20211208/argentina-1762675399.html

https://rsport.ria.ru/20211012/dakar-1754166390.html

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экономика, технологии, набережные челны, сергей когогин, ростех, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), марат хуснуллин, александр калашников, россия