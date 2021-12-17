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В МИД Ирана сообщили о возобновлении переговоров по СВПД

В МИД Ирана сообщили о возобновлении переговоров по СВПД - РИА Новости, 17.12.2021

В МИД Ирана сообщили о возобновлении переговоров по СВПД

Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке состоится в пятницу в столице Австрии Вене, стороны формата возобновят переговоры после перерыва,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:26

2021-12-17T10:26

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке состоится в пятницу в столице Австрии Вене, стороны формата возобновят переговоры после перерыва, сообщил замглавы МИД Ирана Али Багери."После наших консультаций с другими делегациями, которые прошли вчера, я встретился с (представителем ЕС - ред.) Энрике Мора, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и обсудить дальнейшие шаги. Мы добились значительного прогресса на этой неделе. Мы созовем Совместную комиссию сегодня и продолжим переговоры после перерыва в несколько дней", - написал замглавы МИД Ирана в Twitter.Предыдущее заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров состоялось в Вене 9 декабря, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров.В конце ноября стартовал седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. Замглавы МИД Ирана Али Багери 3 декабря заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились 9 декабря.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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