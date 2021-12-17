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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/immunitet-1764287538.html
Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету
Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету - РИА Новости, 17.12.2021
Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету
Севастополь лидирует среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:24
2021-12-17T20:50
распространение коронавируса
общество
севастополь
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
чукотский автономный округ
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Севастополь лидирует среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Так, показатель в этом городе достиг 88,7 процента.Еще в четырех субъектах — на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге и в Московской области — коллективный иммунитет превысил уровень в 75 процентов, привели в оперштабе данные вице-премьера Татьяны Голиковой.Она уточнила, что в целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 58,2 процента.Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".
https://ria.ru/20211216/omikron-1764041761.html
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общество, севастополь, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:24 17.12.2021 (обновлено: 20:50 17.12.2021)
 
Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету

Вице-премьер Голикова: лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь — 88,7%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Севастополь лидирует среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Так, показатель в этом городе достиг 88,7 процента.
Еще в четырех субъектах — на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге и в Московской области — коллективный иммунитет превысил уровень в 75 процентов, привели в оперштабе данные вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области: здесь коллективный иммунитет выше 71 процента", — добавила замглавы правительства.

Она уточнила, что в целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 58,2 процента.
Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.
По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Распространение коронавирусаОбществоСевастопольТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыЧукотский автономный округРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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