17:24 17.12.2021 (обновлено: 20:50 17.12.2021)
Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету
Вице-премьер Голикова: лидером по коллективному иммунитету остается Севастополь — 88,7%
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Севастополь лидирует среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Так, показатель в этом городе достиг 88,7 процента.
Еще в четырех субъектах — на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге и в Московской области — коллективный иммунитет превысил уровень в 75 процентов, привели в оперштабе данные вице-премьера Татьяны Голиковой.
"Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области: здесь коллективный иммунитет выше 71 процента", — добавила замглавы правительства.
Она уточнила, что в целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 58,2 процента.
Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.
По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".