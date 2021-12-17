https://ria.ru/20211217/immunitet-1764287538.html

Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету

Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету - РИА Новости, 17.12.2021

Голикова назвала регионы, лидирующие по коллективному иммунитету

Севастополь лидирует среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:24

2021-12-17T17:24

2021-12-17T20:50

распространение коронавируса

общество

севастополь

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

чукотский автономный округ

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Севастополь лидирует среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Так, показатель в этом городе достиг 88,7 процента.Еще в четырех субъектах — на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге и в Московской области — коллективный иммунитет превысил уровень в 75 процентов, привели в оперштабе данные вице-премьера Татьяны Голиковой.Она уточнила, что в целом по России уровень коллективного иммунитета составляет 58,2 процента.Популяционный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".

https://ria.ru/20211216/omikron-1764041761.html

севастополь

чукотский автономный округ

россия

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