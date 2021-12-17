https://ria.ru/20211217/gorod-1764181823.html

Иностранцы призвали россиян ценить свою страну

Иностранцы пожаловались на россиян, которые недооценивают свою страну - РИА Новости, 17.12.2021

Иностранцы призвали россиян ценить свою страну

Пользователь портала Reddit поделился впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург и нашел единомышленников сред других комментаторов. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:05

2021-12-17T11:05

2021-12-17T16:51

в мире

санкт-петербург

москва

байкал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155188_0:144:2854:1749_1920x0_80_0_0_9ea7885fc876d1cd46bfadb187edfbe7.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пользователь портала Reddit поделился впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург и нашел единомышленников сред других комментаторов.По словам иностранца, он оставил "сердце и душу" в городе на Неве и полюбил его за все "хорошее и плохое".Многие читатели согласились с мнением автора, отметив, что россияне недооценивают свою страну."Первый раз в Питере я побывал в марте, но все равно влюбился", – рассказал HelpStay-admin.Он также отметил, что во время поездки на Байкал его русские приятели были удивлены тем, как "он лезет из кожи вон", чтобы увидеть Россию.Другой пользователь под ником musicandsex назвал русских "чертовски крутыми ребятами"."В России я никогда не был, но у меня с ней странная связь", – отметил он.Тем не менее далеко не все комментаторы согласились с восхищенным отзывами о Санкт-Петербурге. Так, читатель под ником Maxzrb заявил, что живет в этом городе и мечтает съехать.Некоторые пользователи считают, что до Москвы Северной столице далеко.В список любимых городов читателей также вошли Стокгольм, Киев, Стамбул, Кито и Рим.

https://ria.ru/20211010/kino-1753583209.html

https://ria.ru/20210725/rybalka-1742787563.html

https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html

санкт-петербург

москва

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, санкт-петербург, москва, байкал