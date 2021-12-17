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Иностранцы призвали россиян ценить свою страну
Иностранцы пожаловались на россиян, которые недооценивают свою страну - РИА Новости, 17.12.2021
Иностранцы призвали россиян ценить свою страну
Пользователь портала Reddit поделился впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург и нашел единомышленников сред других комментаторов. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:05
2021-12-17T16:51
в мире
санкт-петербург
москва
байкал
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пользователь портала Reddit поделился впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург и нашел единомышленников сред других комментаторов.По словам иностранца, он оставил "сердце и душу" в городе на Неве и полюбил его за все "хорошее и плохое".Многие читатели согласились с мнением автора, отметив, что россияне недооценивают свою страну."Первый раз в Питере я побывал в марте, но все равно влюбился", – рассказал HelpStay-admin.Он также отметил, что во время поездки на Байкал его русские приятели были удивлены тем, как "он лезет из кожи вон", чтобы увидеть Россию.Другой пользователь под ником musicandsex назвал русских "чертовски крутыми ребятами"."В России я никогда не был, но у меня с ней странная связь", – отметил он.Тем не менее далеко не все комментаторы согласились с восхищенным отзывами о Санкт-Петербурге. Так, читатель под ником Maxzrb заявил, что живет в этом городе и мечтает съехать.Некоторые пользователи считают, что до Москвы Северной столице далеко.В список любимых городов читателей также вошли Стокгольм, Киев, Стамбул, Кито и Рим.
https://ria.ru/20211010/kino-1753583209.html
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санкт-петербург
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в мире, санкт-петербург, москва, байкал
11:05 17.12.2021 (обновлено: 16:51 17.12.2021)
 
Иностранцы пожаловались на россиян, которые недооценивают свою страну

Пользователи Reddit восхитились Санкт-Петербургом и рассказали о странной связи с городом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Санкт-Петербурга на закате
Вид на исторический центр Санкт-Петербурга на закате - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пользователь портала Reddit поделился впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург и нашел единомышленников сред других комментаторов.
По словам иностранца, он оставил "сердце и душу" в городе на Неве и полюбил его за все "хорошее и плохое".
Многие читатели согласились с мнением автора, отметив, что россияне недооценивают свою страну.
"Первый раз в Питере я побывал в марте, но все равно влюбился", – рассказал HelpStay-admin.
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Он также отметил, что во время поездки на Байкал его русские приятели были удивлены тем, как "он лезет из кожи вон", чтобы увидеть Россию.
"Я зафанател от Санкт-Петербурга", – поделился Catdrool11.
Другой пользователь под ником musicandsex назвал русских "чертовски крутыми ребятами".
"В России я никогда не был, но у меня с ней странная связь", – отметил он.
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Тем не менее далеко не все комментаторы согласились с восхищенным отзывами о Санкт-Петербурге. Так, читатель под ником Maxzrb заявил, что живет в этом городе и мечтает съехать.
Некоторые пользователи считают, что до Москвы Северной столице далеко.
"Я пока не видел новогодних украшений красивее, чем в Москве", – подчеркнул Gino-Solow.
В список любимых городов читателей также вошли Стокгольм, Киев, Стамбул, Кито и Рим.
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