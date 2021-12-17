https://ria.ru/20211217/garantii-1764329318.html

В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности

В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.12.2021

В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности

ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T21:53

2021-12-17T21:53

2021-12-17T23:30

в мире

сша

евросоюз

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Так он прокомментировал инициативу России по закреплению гарантий безопасности."Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком формате можно обсуждать предложения России.Как напомнил Стано, позиция Евросоюза заключается в том, что "каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы"."Россия должна это понимать и уважать", — заключил представитель ЕС.В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в Совете международных отношений, заявил, что США готовы к диалогу с Россией. По его словам, Москва перечислила свои обеспокоенности, Вашингтон предложит обсудить свои.О необходимости начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по НАТО для выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявлял Владимир Путин.МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США.Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

https://ria.ru/20211217/dogovor-1764282190.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, евросоюз, обсе, россия