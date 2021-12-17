21:53 17.12.2021 (обновлено: 23:30 17.12.2021)
В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности
ЕС в ответ на предложения России предложил обсуждать безопасность в существующих форматах
БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Так он прокомментировал инициативу России по закреплению гарантий безопасности.
"Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком формате можно обсуждать предложения России.
Как напомнил Стано, позиция Евросоюза заключается в том, что "каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы".
"Россия должна это понимать и уважать", — заключил представитель ЕС.
В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в Совете международных отношений, заявил, что США готовы к диалогу с Россией. По его словам, Москва перечислила свои обеспокоенности, Вашингтон предложит обсудить свои.
О необходимости начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по НАТО для выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявлял Владимир Путин.
МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США.
Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.