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В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности
В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности
ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:53
2021-12-17T23:30
в мире
сша
евросоюз
обсе
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Так он прокомментировал инициативу России по закреплению гарантий безопасности."Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком формате можно обсуждать предложения России.Как напомнил Стано, позиция Евросоюза заключается в том, что "каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы"."Россия должна это понимать и уважать", — заключил представитель ЕС.В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в Совете международных отношений, заявил, что США готовы к диалогу с Россией. По его словам, Москва перечислила свои обеспокоенности, Вашингтон предложит обсудить свои.О необходимости начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по НАТО для выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявлял Владимир Путин.МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США.Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html
https://ria.ru/20211217/dogovor-1764282190.html
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в мире, сша, евросоюз, обсе, россия
21:53 17.12.2021 (обновлено: 23:30 17.12.2021)
 
В ЕС прокомментировали предложение России по гарантиям безопасности

ЕС в ответ на предложения России предложил обсуждать безопасность в существующих форматах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Так он прокомментировал инициативу России по закреплению гарантий безопасности.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
"Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, в каком формате можно обсуждать предложения России.
Как напомнил Стано, позиция Евросоюза заключается в том, что "каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы".
"Россия должна это понимать и уважать", — заключил представитель ЕС.
В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в Совете международных отношений, заявил, что США готовы к диалогу с Россией. По его словам, Москва перечислила свои обеспокоенности, Вашингтон предложит обсудить свои.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17:05
Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности
О необходимости начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по НАТО для выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявлял Владимир Путин.
МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США.
Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
 
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