https://ria.ru/20211217/facepay-1764183946.html

В вагонах-бистро "Сапсанов" запустили систему Face Pay

В вагонах-бистро "Сапсанов" запустили систему Face Pay - РИА Новости, 17.12.2021

В вагонах-бистро "Сапсанов" запустили систему Face Pay

РЖД в тестовом режиме запустили сервис по оплате услуг вагонов-бистро в поездах "Сапсан" с использованием биометрических данных, говорится в сообщении холдинга. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:13

2021-12-17T11:13

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РЖД в тестовом режиме запустили сервис по оплате услуг вагонов-бистро в поездах "Сапсан" с использованием биометрических данных, говорится в сообщении холдинга."ОАО "РЖД" и Visa тестируют сервис по оплате услуг вагонов-бистро высокоскоростных поездов "Сапсан", курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, при помощи биометрических данных. До конца года он будет работать в полном объеме", - отметили в компании. В РЖД подчеркнули, что для внедрения нового сервиса вагоны-бистро поездов "Сапсан" были оборудованы специальными терминалами."Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир может установить приложение OVISION на смартфон (для iOS или Android) и зарегистрироваться: ввести номер телефона, сделать несколько фотографий для сохранения биометрических данных, а также сохранить свою карту любой платежной системы и банка-эмитента", - пояснили в холдинге."В вагоне-бистро достаточно будет всего лишь сообщить кассиру-оператору о том, что предпочтителен биометрический способ оплаты. Менее чем за секунду система автоматически идентифицирует покупателя и проведет транзакцию", - добавили в компании, уточнив, что при оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20%.

https://ria.ru/20211108/litso-1757613837.html

https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html

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технологии, санкт-петербург, москва, ржд, нижний новгород