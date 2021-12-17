11:13 17.12.2021 (обновлено: 11:14 17.12.2021)
В вагонах-бистро "Сапсанов" запустили систему Face Pay
РЖД в тестовом режиме запустили систему Face Pay в вагонах-бистро поездов "Сапсан"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РЖД в тестовом режиме запустили сервис по оплате услуг вагонов-бистро в поездах "Сапсан" с использованием биометрических данных, говорится в сообщении холдинга.
"ОАО "РЖД" и Visa тестируют сервис по оплате услуг вагонов-бистро высокоскоростных поездов "Сапсан", курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, при помощи биометрических данных. До конца года он будет работать в полном объеме", - отметили в компании.
В РЖД подчеркнули, что для внедрения нового сервиса вагоны-бистро поездов "Сапсан" были оборудованы специальными терминалами.
"Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир может установить приложение OVISION на смартфон (для iOS или Android) и зарегистрироваться: ввести номер телефона, сделать несколько фотографий для сохранения биометрических данных, а также сохранить свою карту любой платежной системы и банка-эмитента", - пояснили в холдинге.
"В вагоне-бистро достаточно будет всего лишь сообщить кассиру-оператору о том, что предпочтителен биометрический способ оплаты. Менее чем за секунду система автоматически идентифицирует покупателя и проведет транзакцию", - добавили в компании, уточнив, что при оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20%.
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