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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211217/efir-1764319999.html
Бречалов ответил на вопросы жителей Удмуртии в прямом эфире
Бречалов ответил на вопросы жителей Удмуртии в прямом эфире - РИА Новости, 17.12.2021
Бречалов ответил на вопросы жителей Удмуртии в прямом эфире
Глава Удмуртии Александр Бречалов более трех часов отвечал на вопросы жителей региона в ходе прямого эфира. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:01
2021-12-17T20:01
удмуртская республика
политика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
россия
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов более трех часов отвечал на вопросы жителей региона в ходе прямого эфира."Хочу поблагодарить вас, друзья. Это был очень классный опыт. В формате прямой линии мы общались больше трех с половиной часов. Обсудили около 50 вопросов, а всего вы их прислали порядка 5000. Все обращения мы обязательно отработаем", - написал Бречалов на своей странице "ВКонтакте" по итогам эфира.Он отметил, что поднимались важные и острые темы. "Дал ряд поручений - буду контролировать лично. Благодарю за вопросы, предложения и активную позицию. Продолжаем работать", - написал Бречалов в соцсети.Эксперты прокомментировали прямую линию главы Удмуртии и признали, что она получилась насыщенной."Вопросы от людей были самые разные, в том числе - много острых. Более того, он сам старался выбирать из поступавших во время эфира вопросов именно наболевшие. Это был настоящий открытый и прямой диалог руководителя республики с жителями", - прокомментировал председатель регионального парламента Владимир Новоструев.Он отметил, что "об эффективности такого формата общения с гражданами можно судить по прямым линиям президента страны"."Важно, что во время эфира на связи с главой Удмуртии были руководители всех городов и районов, поэтому даже по точечным вопросам, которые касаются конкретного объекта или населенного пункта, ответы получались оперативными и детальными", - сказал спикер Госсовета Удмуртии.
https://ria.ru/20211216/yubiley-1764121689.html
https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764108743.html
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политика, общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия
20:01 17.12.2021
 
Бречалов ответил на вопросы жителей Удмуртии в прямом эфире

Глава Удмуртии Бречалов более трех часов отвечал на вопросы жителей региона в прямом эфире

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов более трех часов отвечал на вопросы жителей региона в ходе прямого эфира.
"Хочу поблагодарить вас, друзья. Это был очень классный опыт. В формате прямой линии мы общались больше трех с половиной часов. Обсудили около 50 вопросов, а всего вы их прислали порядка 5000. Все обращения мы обязательно отработаем", - написал Бречалов на своей странице "ВКонтакте" по итогам эфира.
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Он отметил, что поднимались важные и острые темы. "Дал ряд поручений - буду контролировать лично. Благодарю за вопросы, предложения и активную позицию. Продолжаем работать", - написал Бречалов в соцсети.
Эксперты прокомментировали прямую линию главы Удмуртии и признали, что она получилась насыщенной.
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"Вопросы от людей были самые разные, в том числе - много острых. Более того, он сам старался выбирать из поступавших во время эфира вопросов именно наболевшие. Это был настоящий открытый и прямой диалог руководителя республики с жителями", - прокомментировал председатель регионального парламента Владимир Новоструев.
Он отметил, что "об эффективности такого формата общения с гражданами можно судить по прямым линиям президента страны".
"Важно, что во время эфира на связи с главой Удмуртии были руководители всех городов и районов, поэтому даже по точечным вопросам, которые касаются конкретного объекта или населенного пункта, ответы получались оперативными и детальными", - сказал спикер Госсовета Удмуртии.
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