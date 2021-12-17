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Джонсон и Зеленский признали необходимость диалога с Россией
Джонсон и Зеленский признали необходимость диалога с Россией - РИА Новости, 17.12.2021
Джонсон и Зеленский признали необходимость диалога с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский согласились с необходимостью диалога с Россией, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:46
2021-12-17T18:46
в мире
украина
великобритания
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
борис джонсон
россия
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ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский согласились с необходимостью диалога с Россией, говорится в сообщении канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора лидеров о ситуации на границе Украины с Россией.Кроме того, Джонсон проинформировал Зеленского о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным в начале этой недели."Он повторил переданное президенту Путину послание о поддержке Великобританией территориальной целостности Украины. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические полномочия совместно с союзниками, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", - подчеркнули на Даунинг-стоит.Также Джонсон и Зеленский обсудили важность того, чтобы Украина и другие европейские государства снизили свою зависимость от российского газа, а также необходимость развития экологически чистых и разнообразных источников энергии.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211217/peskov-1764297893.html
https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/zelenskiy-1764100439.html
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в мире, украина, великобритания, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, борис джонсон, россия
18:46 17.12.2021
 
Джонсон и Зеленский признали необходимость диалога с Россией

Премьер-министр Джонсон и президент Зеленский признали необходимость диалога с Россией

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский согласились с необходимостью диалога с Россией, говорится в сообщении канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора лидеров о ситуации на границе Украины с Россией.
"Лидеры согласились с ценностью продолжающегося диалога, в том числе с Россией, и решили поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения всеми сторонами минских соглашений", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Джонсон проинформировал Зеленского о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным в начале этой недели.
"Он повторил переданное президенту Путину послание о поддержке Великобританией территориальной целостности Украины. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические полномочия совместно с союзниками, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", - подчеркнули на Даунинг-стоит.
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Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины.
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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