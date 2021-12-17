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Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года
Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года - РИА Новости, 17.12.2021
Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года
Археологи обнаружили при раскопках в историческом центре Ростова-на-Дону запечатанную бутылку с посланием от мещанина Ивана Смаркова, которое он написал 120 лет РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T03:32
2021-12-17T03:32
2021-12-17T03:32
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Археологи обнаружили при раскопках в историческом центре Ростова-на-Дону запечатанную бутылку с посланием от мещанина Ивана Смаркова, которое он написал 120 лет назад, сообщил РИА Новости гендиректор археологического общества "Наследие" Роман Елкин.По его словам, сейчас ученые проводят раскопки на углу улиц Чехова и Седова, где находится федеральный памятник некрополь Ростовского городища."На глубине около 30-40 сантиметров была обнаружена запечатанная бутылка, в которой находились записка, написанная мещанином Иваном Федоровичем Смарковым 11 апреля 1901 года, лист календаря, выпуск газеты "Приазовский край", папиросы табачной фабрики "В.И. Асмолов и Ко" и 2 копейки Александра I", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что в записке Смаркова указано, что он — "внук старого макагона", а письмо адресовано потомкам "на память о себе". После исследования содержимое бутылки будет передано в музей Южного федерального университета.
https://realty.ria.ru/20210917/arkheologi-1750511907.html
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чехов, ростов-на-дону, южный федеральный университет, археология, новости культуры
Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года
Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Археологи обнаружили при раскопках в историческом центре Ростова-на-Дону запечатанную бутылку с посланием от мещанина Ивана Смаркова, которое он написал 120 лет назад, сообщил РИА Новости гендиректор археологического общества "Наследие" Роман Елкин.
По его словам, сейчас ученые проводят раскопки на углу улиц Чехова и Седова, где находится федеральный памятник некрополь Ростовского городища.
"На глубине около 30-40 сантиметров была обнаружена запечатанная бутылка, в которой находились записка, написанная мещанином Иваном Федоровичем Смарковым 11 апреля 1901 года, лист календаря, выпуск газеты "Приазовский край", папиросы табачной фабрики "В.И. Асмолов и Ко" и 2 копейки Александра I", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в записке Смаркова указано, что он — "внук старого макагона", а письмо адресовано потомкам "на память о себе".
После исследования содержимое бутылки будет передано в музей Южного федерального университета.