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Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года

Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года - РИА Новости, 17.12.2021

Археологи нашли в центре Ростова-на-Дону бутылку с посланием 1901 года

Археологи обнаружили при раскопках в историческом центре Ростова-на-Дону запечатанную бутылку с посланием от мещанина Ивана Смаркова, которое он написал 120 лет РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T03:32

2021-12-17T03:32

2021-12-17T03:32

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чехов

ростов-на-дону

южный федеральный университет

археология

новости культуры

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Археологи обнаружили при раскопках в историческом центре Ростова-на-Дону запечатанную бутылку с посланием от мещанина Ивана Смаркова, которое он написал 120 лет назад, сообщил РИА Новости гендиректор археологического общества "Наследие" Роман Елкин.По его словам, сейчас ученые проводят раскопки на углу улиц Чехова и Седова, где находится федеральный памятник некрополь Ростовского городища."На глубине около 30-40 сантиметров была обнаружена запечатанная бутылка, в которой находились записка, написанная мещанином Иваном Федоровичем Смарковым 11 апреля 1901 года, лист календаря, выпуск газеты "Приазовский край", папиросы табачной фабрики "В.И. Асмолов и Ко" и 2 копейки Александра I", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что в записке Смаркова указано, что он — "внук старого макагона", а письмо адресовано потомкам "на память о себе". После исследования содержимое бутылки будет передано в музей Южного федерального университета.

https://realty.ria.ru/20210917/arkheologi-1750511907.html

чехов

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чехов, ростов-на-дону, южный федеральный университет, археология, новости культуры