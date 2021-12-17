https://ria.ru/20211217/birzha-1764289253.html

Стамбульская биржа возобновила работу через час после приостановки

Стамбульская биржа возобновила работу через час после приостановки - РИА Новости, 17.12.2021

Стамбульская биржа возобновила работу через час после приостановки

Биржа Стамбула возобновила работу после того, как объявила о ее приостановке на один час из-за резкого падения главного фондового индекса и после обвала курса... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:31

2021-12-17T17:31

2021-12-17T17:42

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АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. Биржа Стамбула возобновила работу после того, как объявила о ее приостановке на один час из-за резкого падения главного фондового индекса и после обвала курса турецкой лиры.Ранее биржа сообщила, что в 16.24 мск сработала система автоматической приостановки торгов после падения рынков на критическую величину главного индекса, сделки были временно прекращены для всех акций.Тем временем ранее в пятницу курс турецкой лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 15,66 лиры за доллар. Это произошло после того, как в четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Регулятор ранее в пятницу также заявил о проведении новых прямых валютных интервенций.Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год примерно на 50%, а 23 ноября упала в цене на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Реджеп Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.

https://ria.ru/20211216/lira-1763981720.html

https://ria.ru/20211204/turtsiya-1762200521.html

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стамбул, экономика, в мире, реджеп тайип эрдоган, турция