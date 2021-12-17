https://ria.ru/20211217/bayden-1764169347.html
Байден опять кое-что забыл
"Он снова сделал это!" Выходка Байдена вызвала негодование в Сети - РИА Новости, 17.12.2021
Байден опять кое-что забыл
Президент США Джо Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео выступления главы государства публикуют... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:11
2021-12-17T10:11
2021-12-17T10:59
в мире
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео выступления главы государства публикуют пользователи Twitter.Инцидент произошел во время церемонии вручения медалей Почета солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.Произнося благодарственную речь, глава Белого дома долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.Комментаторы не смогли пройти мимо нового конфуза."Кто-нибудь хочет сыграть новый раунд игры "А вот Трамп бы на его месте…"?" – поинтересовался Jason Zorich."Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?" — задалась вопросом Elania."Всей стране стыдно за него", — заключил Hugo Bezdek.Президент США регулярно попадает в подобные ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.
https://ria.ru/20210821/bayden-1746681837.html
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в мире, джо байден, дональд трамп
10:11 17.12.2021 (обновлено: 10:59 17.12.2021)
"Он снова сделал это!" Выходка Байдена вызвала негодование в Сети
Президент США Байден вновь забыл имя главы Пентагона и вызвал критику в Twitter
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина
. Видео выступления главы государства публикуют пользователи Twitter
.
Инцидент произошел во время церемонии вручения медалей Почета солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.
Произнося благодарственную речь, глава Белого дома долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.
"Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина", — заявил Байден.
Комментаторы не смогли пройти мимо нового конфуза.
"Кто-нибудь хочет сыграть новый раунд игры "А вот Трамп бы на его месте…"?" – поинтересовался Jason Zorich.
"Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?" — задалась вопросом Elania.
"Он снова это сделал!" — поразилась Charlie Spiering.
"Всей стране стыдно за него", — заключил Hugo Bezdek.
Президент США регулярно попадает в подобные ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму
и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.