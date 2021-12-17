https://ria.ru/20211217/bayden-1764169347.html

Байден опять кое-что забыл

"Он снова сделал это!" Выходка Байдена вызвала негодование в Сети - РИА Новости, 17.12.2021

Байден опять кое-что забыл

Президент США Джо Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео выступления главы государства публикуют... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:11

2021-12-17T10:11

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в мире

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог с первого раза произнести имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео выступления главы государства публикуют пользователи Twitter.Инцидент произошел во время церемонии вручения медалей Почета солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.Произнося благодарственную речь, глава Белого дома долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.Комментаторы не смогли пройти мимо нового конфуза."Кто-нибудь хочет сыграть новый раунд игры "А вот Трамп бы на его месте…"?" – поинтересовался Jason Zorich."Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?" — задалась вопросом Elania."Всей стране стыдно за него", — заключил Hugo Bezdek.Президент США регулярно попадает в подобные ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, а также не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", так как забыл его имя.

https://ria.ru/20210821/bayden-1746681837.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/bayden-1602885647.html

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в мире, джо байден, дональд трамп