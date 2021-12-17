https://ria.ru/20211217/baku-1764162195.html

Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана, заявили в Баку

Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана, заявили в Баку - РИА Новости, 17.12.2021

Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана, заявили в Баку

Европейский Союз поддержал территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах, сообщила начальник управления пресс-службы... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:26

2021-12-17T09:26

2021-12-17T09:26

в мире

грузия

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Европейский Союз поддержал территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах, сообщила начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.В среду в Брюсселе состоялся шестой саммит "Восточного партнерства"."По итогам саммита была принята совместная декларация. В декларации отражен ряд важных для Азербайджана вопросов, в том числе поддержка ЕС территориальной целостности всех стран-партнеров, включая Азербайджан в рамках его международно признанных границ. В документе приветствуются продолжающиеся переговоры по новому проекту двустороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС, а также завершение проекта южного газового коридора, который вносит вклад в диверсификацию источников и маршрутов поставок газа в Европейского союза", - отметила представительница внешнеполитического ведомства страны.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211216/doroga-1763987536.html

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в мире, грузия, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе