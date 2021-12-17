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Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана, заявили в Баку
Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана, заявили в Баку - РИА Новости, 17.12.2021
Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана, заявили в Баку
Европейский Союз поддержал территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах, сообщила начальник управления пресс-службы... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:26
2021-12-17T09:26
в мире
грузия
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Европейский Союз поддержал территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах, сообщила начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.В среду в Брюсселе состоялся шестой саммит "Восточного партнерства"."По итогам саммита была принята совместная декларация. В декларации отражен ряд важных для Азербайджана вопросов, в том числе поддержка ЕС территориальной целостности всех стран-партнеров, включая Азербайджан в рамках его международно признанных границ. В документе приветствуются продолжающиеся переговоры по новому проекту двустороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС, а также завершение проекта южного газового коридора, который вносит вклад в диверсификацию источников и маршрутов поставок газа в Европейского союза", - отметила представительница внешнеполитического ведомства страны.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211216/doroga-1763987536.html
грузия
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в мире, грузия, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:26 17.12.2021
 
Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана, заявили в Баку

В Баку заявили, что Евросоюз поддержал территориальную целостность Азербайджана

© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Европейский Союз поддержал территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах, сообщила начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В среду в Брюсселе состоялся шестой саммит "Восточного партнерства".
"По итогам саммита была принята совместная декларация. В декларации отражен ряд важных для Азербайджана вопросов, в том числе поддержка ЕС территориальной целостности всех стран-партнеров, включая Азербайджан в рамках его международно признанных границ. В документе приветствуются продолжающиеся переговоры по новому проекту двустороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС, а также завершение проекта южного газового коридора, который вносит вклад в диверсификацию источников и маршрутов поставок газа в Европейского союза", - отметила представительница внешнеполитического ведомства страны.
Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила свое участие в программе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 10:11
Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
 
В миреГрузияАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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