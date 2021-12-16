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Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе
Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе - РИА Новости, 16.12.2021
Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе
Украина инициировала процесс переговоров с партнерами в Черноморском регионе для увеличения количества учений, заявил президент страны Владимир Зеленский по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:46
2021-12-16T12:56
в мире
украина
безопасность
йенс столтенберг
владимир зеленский
нато
черноморский регион
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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украина инициировала процесс переговоров с партнерами в Черноморском регионе для увеличения количества учений, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом."Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в черноморском регионе для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки. Надеемся, что эта инициатива найдет отзыв у наших партнеров, потому что безопасность Черноморского региона – это наш общий интерес", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.
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в мире, украина, безопасность, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, черноморский регион
12:46 16.12.2021 (обновлено: 12:56 16.12.2021)
 
Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе

Президент Украины Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украина инициировала процесс переговоров с партнерами в Черноморском регионе для увеличения количества учений, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в черноморском регионе для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки. Надеемся, что эта инициатива найдет отзыв у наших партнеров, потому что безопасность Черноморского региона – это наш общий интерес", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
 
В миреУкраинаБезопасностьЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийНАТОЧерноморский регион
 
 
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