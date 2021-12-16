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Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе

Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе - РИА Новости, 16.12.2021

Зеленский выступил за увеличение числа учений в Черноморском регионе

Украина инициировала процесс переговоров с партнерами в Черноморском регионе для увеличения количества учений, заявил президент страны Владимир Зеленский по... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:46

2021-12-16T12:46

2021-12-16T12:56

в мире

украина

безопасность

йенс столтенберг

владимир зеленский

нато

черноморский регион

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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украина инициировала процесс переговоров с партнерами в Черноморском регионе для увеличения количества учений, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом."Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в черноморском регионе для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки. Надеемся, что эта инициатива найдет отзыв у наших партнеров, потому что безопасность Черноморского региона – это наш общий интерес", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

украина

черноморский регион

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в мире, украина, безопасность, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, черноморский регион