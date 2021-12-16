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В Турции повысят минимальную зарплату в полтора раза
В Турции повысят минимальную зарплату в полтора раза - РИА Новости, 16.12.2021
В Турции повысят минимальную зарплату в полтора раза
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:53
2021-12-16T16:01
экономика
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Сразу после оглашения итогов заседания турецкого центробанка лира упала до 15,6 лиры за доллар, что стало новым антирекордом."Каждый год в декабре МРОТ определяется на совещаниях с участием министерства (труда), профсоюзами и работодателями. Сегодня было принято окончательное решение. У представителей трудящихся и работодателей разные понимания насчет минимальной заработной платы. Но я счастлив, что сторонам удалось прийти к консенсусу. В контексте этих переговоров мы приняли решение, согласно которому в 2022 году МРОТ будет составлять как минимум 4250 лир. И для тех, у кого есть несовершеннолетние дети, эта цифра будет еще выше", - сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что МРОТ, который в 2021 году составлял 2825 лир, вырос почти на 50%, "что является рекордом за последние 50 лет".По словам Эрдогана, также упраздняются некоторые налоги с МРОТ.Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, потеряла за год более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября - тогда лира обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.
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экономика, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
15:53 16.12.2021 (обновлено: 16:01 16.12.2021)
 
В Турции повысят минимальную зарплату в полтора раза

Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции из-за рекордного падения лиры

© REUTERS / Dilara SenkayaПункт обмена валюты в Стамбуле, Турция
Пункт обмена валюты в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Dilara Senkaya
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АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.
В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Сразу после оглашения итогов заседания турецкого центробанка лира упала до 15,6 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.
"Каждый год в декабре МРОТ определяется на совещаниях с участием министерства (труда), профсоюзами и работодателями. Сегодня было принято окончательное решение. У представителей трудящихся и работодателей разные понимания насчет минимальной заработной платы. Но я счастлив, что сторонам удалось прийти к консенсусу. В контексте этих переговоров мы приняли решение, согласно которому в 2022 году МРОТ будет составлять как минимум 4250 лир. И для тех, у кого есть несовершеннолетние дети, эта цифра будет еще выше", - сказал Эрдоган журналистам.
Он добавил, что МРОТ, который в 2021 году составлял 2825 лир, вырос почти на 50%, "что является рекордом за последние 50 лет".
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По словам Эрдогана, также упраздняются некоторые налоги с МРОТ.
Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, потеряла за год более половины своей стоимости. Максимальное суточное падение за последние 20 лет было зафиксировано 23 ноября - тогда лира обвалилась на 16%. Это произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 16% до 15%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.
 
ЭкономикаВ миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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