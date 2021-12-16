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Воля выступил со специальным стендап-концертом
Воля выступил со специальным стендап-концертом - РИА Новости, 16.12.2021
Воля выступил со специальным стендап-концертом
После долгого перерыва Павел Воля выступил со специальным стендап-концертом. Предыдущее большое сольное выступление резидента Comedy Club состоялось более двух... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:11
2021-12-16T17:11
2021-12-16T17:11
шоубиз
шоу-бизнес
comedy club production
павел воля
знаменитости
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. После долгого перерыва Павел Воля выступил со специальным стендап-концертом. Предыдущее большое сольное выступление резидента Comedy Club состоялось более двух лет назад.Поводом для создания шоу и его основной темой стала книга про устройство мозга, которую комик прочитал во время локдауна. По словам Воли, она перевернула его представление о юморе и жизни.В своем монологе комик шутил над родительскими чатами, "комиссией по адекватности", мужской и женской эмоциональностью. Он поделился мыслями, в чем современные дети намного умнее родителей, почему мы иногда забываем некоторые слова, куда мужчинам приходится девать накопившиеся эмоции, и почему у женатых нет ничего своего, а есть только "мы" вместо "я".Шоу можно будет посмотреть 17 декабря в 21:00 на телеканале ТНТ.В этом году Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали годовщину свадьбы. Они заключили брак девять лет назад. В честь праздника они отправились во Францию.
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шоу-бизнес, comedy club production, павел воля, знаменитости
Воля выступил со специальным стендап-концертом
После долгого перерыва Воля выступил со специальным стендап-концертом
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. После долгого перерыва Павел Воля выступил со специальным стендап-концертом. Предыдущее большое сольное выступление резидента Comedy Club состоялось более двух лет назад.
Поводом для создания шоу и его основной темой стала книга про устройство мозга, которую комик прочитал во время локдауна. По словам Воли, она перевернула его представление о юморе и жизни.
В своем монологе комик шутил над родительскими чатами, "комиссией по адекватности", мужской и женской эмоциональностью. Он поделился мыслями, в чем современные дети намного умнее родителей, почему мы иногда забываем некоторые слова, куда мужчинам приходится девать накопившиеся эмоции, и почему у женатых нет ничего своего, а есть только "мы" вместо "я".
"Я не могу назвать себя большой поклонницей стендапа и редко хожу на стендап-концерты, потому что, как мне кажется, меня сложно рассмешить. Но тут удалось – я смеялась и максимально продлевала себе жизнь. Стендап получился суперактуальным и очень в тему", – отметила журналист Лаура Джугелия.
Шоу можно будет посмотреть 17 декабря в 21:00 на телеканале ТНТ.
В этом году Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали
годовщину свадьбы. Они заключили брак девять лет назад. В честь праздника они отправились во Францию.