https://ria.ru/20211216/volya-1764080615.html

Воля выступил со специальным стендап-концертом

Воля выступил со специальным стендап-концертом - РИА Новости, 16.12.2021

Воля выступил со специальным стендап-концертом

После долгого перерыва Павел Воля выступил со специальным стендап-концертом. Предыдущее большое сольное выступление резидента Comedy Club состоялось более двух... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:11

2021-12-16T17:11

2021-12-16T17:11

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. После долгого перерыва Павел Воля выступил со специальным стендап-концертом. Предыдущее большое сольное выступление резидента Comedy Club состоялось более двух лет назад.Поводом для создания шоу и его основной темой стала книга про устройство мозга, которую комик прочитал во время локдауна. По словам Воли, она перевернула его представление о юморе и жизни.В своем монологе комик шутил над родительскими чатами, "комиссией по адекватности", мужской и женской эмоциональностью. Он поделился мыслями, в чем современные дети намного умнее родителей, почему мы иногда забываем некоторые слова, куда мужчинам приходится девать накопившиеся эмоции, и почему у женатых нет ничего своего, а есть только "мы" вместо "я".Шоу можно будет посмотреть 17 декабря в 21:00 на телеканале ТНТ.В этом году Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали годовщину свадьбы. Они заключили брак девять лет назад. В честь праздника они отправились во Францию.

https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html

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шоу-бизнес, comedy club production, павел воля, знаменитости