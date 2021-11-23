https://ria.ru/20211123/utyasheva-1760349103.html
Утяшева и Воля отпраздновали годовщину свадьбы во Франции
Утяшева и Воля отпраздновали годовщину свадьбы во Франции - РИА Новости, 23.11.2021
Утяшева и Воля отпраздновали годовщину свадьбы во Франции
Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали годовщину свадьбы во Франции. Они заключили брак девять лет назад. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:52
2021-11-23T15:52
2021-11-23T15:52
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали годовщину свадьбы во Франции. Они заключили брак девять лет назад.Звезды обошлись без пышной свадьбы: не было выкупов, лимузинов и белого платья. Возлюбленные расписались в ЗАГСе по-домашнему, в повседневной одежде, а вечером собрали в ресторане близких родственников.Отметить праздник супруги решили в Париже, несмотря на сложности, связанные с пандемийными ограничениями по перемещению между странами. Для посещения Франции гражданин России должен быть привит вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам, или иметь уважительную причину для визита из специального списка (в таком случае будет необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР или антигенный тест). Утяшева и Воля поженились в 2012-м году. На следующий год у них родился сын Роберт, а в 2015 — дочь София.Ранее комик признавался, что все деньги он "тратит на жену".
https://ria.ru/20211021/volya-1755545233.html
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шоу-бизнес, ляйсан утяшева, павел воля, знаменитости
Утяшева и Воля отпраздновали годовщину свадьбы во Франции
Утяшева и Воля отпраздновали девятую годовщину свадьбы в Париже
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ляйсан Утяшева и Павел Воля отпраздновали годовщину свадьбы во Франции. Они заключили брак девять лет назад.
Звезды обошлись без пышной свадьбы: не было выкупов, лимузинов и белого платья. Возлюбленные расписались в ЗАГСе по-домашнему, в повседневной одежде, а вечером собрали в ресторане близких родственников.
Отметить праздник супруги решили в Париже, несмотря на сложности, связанные с пандемийными ограничениями по перемещению между странами.
Для посещения Франции гражданин России должен быть привит вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам, или иметь уважительную причину для визита из специального списка (в таком случае будет необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР или антигенный тест).
Утяшева и Воля поженились в 2012-м году. На следующий год у них родился сын Роберт, а в 2015 — дочь София.
Ранее комик признавался
, что все деньги он "тратит на жену".