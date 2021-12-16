https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1763963416.html
ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии" - РИА Новости, 16.12.2021
ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
Евросоюз, осуждающий действия властей Белоруссии, готов предоставлять вакцины от коронавируса народу страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T00:51
2021-12-16T00:51
2021-12-16T05:24
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евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз, осуждающий действия властей Белоруссии, готов предоставлять вакцины от коронавируса народу страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита "Восточного партнерства".В среду в Брюсселе прошел саммит "Восточного партнерства". Глава ЕК заверила, что со странами этого региона ЕС поделился 13 миллионами доз вакцины."Будет больше", - сказала она.Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Белоруссии, которая ранее приостановила участие в программе.
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в мире, грузия, армения, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
00:51 16.12.2021 (обновлено: 05:24 16.12.2021)
ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от коронавируса "народу Белоруссии"