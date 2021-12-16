https://ria.ru/20211216/utechka-1764035797.html

В СПЧ призвали ужесточить ответственность за утечку персональных данных

В СПЧ призвали ужесточить ответственность за утечку персональных данных - РИА Новости, 16.12.2021

В СПЧ призвали ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Нужно ужесточить ответственность за утечку персональных данных вплоть до уголовной и ввести высокие штрафы, которые могут достигать миллиарды рублей, заявил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:22

2021-12-16T13:22

2021-12-16T13:54

валерий фадеев

технологии

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нужно ужесточить ответственность за утечку персональных данных вплоть до уголовной и ввести высокие штрафы, которые могут достигать миллиарды рублей, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.По его мнению, "в большинстве случаев какие-то мелкие сотрудники, системные администраторы, программисты воруют персональные данные и за какие-то деньги продают их злоумышленникам", что подпадает под две статьи УК РФ - 158 (кража) и 293 (халатность)."Вот если в компаниях, в банках, на платформах происходят такие кражи, кто за это должен ответить? Руководитель. И компании должны штрафоваться. Надо понять, что персональные данные граждан - это большая ценность. И штрафы должны быть не сотни тысяч рублей и даже не миллионы, а если речь идет о больших компаниях и о банках, то штрафы должны быть миллиарды рублей", - заявил Фадеев на круглом столе в МИА "Россия сегодня" "Цифровая трансформация: защита прав граждан".Временная рабочая группа по подготовке Концепции по защите прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ, в которую входят члены СПЧ и приглашенные эксперты из органов публичной власти, Института государства и права РАН и других организаций, подготовила доклад "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве". Проанализированы актуальные угрозы, касающиеся личности, связанные с процессами цифровизации, и предложены меры по их минимизации.

https://ria.ru/20211116/utechka-1759214240.html

https://ria.ru/20211023/messendzher-1755899279.html

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валерий фадеев, технологии, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия