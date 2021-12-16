https://ria.ru/20211216/upravlenie-1764128051.html
Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах
Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах - РИА Новости, 16.12.2021
Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить систему управленческого опыта на местах, а правительство должно включить наиболее значимые идеи в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:44
2021-12-16T20:44
2021-12-16T21:50
общество
владимир путин
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить систему управленческого опыта на местах, а правительство должно включить наиболее значимые идеи в нацпроекты."Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с Агентством, конечно, выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительству… необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.
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россия
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РИА Новости
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Путин попросил выстроить систему управленческого опыта на местах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить систему управленческого опыта на местах, а правительство должно включить наиболее значимые идеи в нацпроекты. "Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с Агентством, конечно, выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительству… необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.
2021-12-16T20:44
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
20:44 16.12.2021 (обновлено: 21:50 16.12.2021)
Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах
Президент Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах