https://ria.ru/20211216/upravlenie-1764128051.html

Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах

Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах - РИА Новости, 16.12.2021

Путин призвал выстроить систему управленческого опыта на местах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить систему управленческого опыта на местах, а правительство должно включить наиболее значимые идеи в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:44

2021-12-16T20:44

2021-12-16T21:50

общество

владимир путин

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить систему управленческого опыта на местах, а правительство должно включить наиболее значимые идеи в нацпроекты."Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с Агентством, конечно, выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительству… необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211215/natsproekty-1763869773.html

россия

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Путин попросил выстроить систему управленческого опыта на местах Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить систему управленческого опыта на местах, а правительство должно включить наиболее значимые идеи в нацпроекты. "Прошу профильные комиссии Госсовета вместе с Агентством, конечно, выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах, а правительству… необходимо включить наиболее значимые решения в национальные проекты, в госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции. 2021-12-16T20:44 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин, россия, агентство стратегических инициатив (аси)