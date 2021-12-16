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Евросоюз не оставит Украину в беде, заявил канцлер Австрии
Евросоюз не оставит Украину в беде, заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 16.12.2021
Евросоюз не оставит Украину в беде, заявил канцлер Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что конкретные санкции к России из-за Украины обсуждать пока рано, но ЕС "не оставит Украину в беде". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:10
2021-12-16T14:10
в мире
украина
австрия
совет ес
санкции
россия
карл нехаммер
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что конкретные санкции к России из-за Украины обсуждать пока рано, но ЕС "не оставит Украину в беде"."В Совете (ЕС) нет дискуссий о том, будем ли мы реагировать, если Россия действительно нарушит границы. Какие формы примут санкции - здесь нужно учитывать подходящее время для того, чтобы говорить это. &lt;…&gt; Мы как Европейский союз не оставим Украину в беде", - заявил Нехаммер перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Нехаммер также отметил важную роль Германии и Франции по украинскому урегулированию."Германия вместе с Францией являются странами, которые могут вести Европейский союз особенно далеко вперед. Особенно когда мы говорим об украинском конфликте, который будет важной темой (саммита лидеров) и уже был вчера (на саммите Восточного партнерства). Мы вчера видели, насколько Франция и Германия важны, когда нужно показать РФ, что не имеет смысла проводить политику через насилие, а нужен диалог. Мы договорились вчера, что нормандский процесс в этом контексте является подходящим процессом для возобновления диалога", - заявил Нехаммер."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20211216/nato-1764029790.html
https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764034750.html
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в мире, украина, австрия, совет ес, санкции, россия, карл нехаммер
14:10 16.12.2021
 
Евросоюз не оставит Украину в беде, заявил канцлер Австрии

Канцлер Австрии Нехаммер: Евросоюз не оставит Украину в беде

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что конкретные санкции к России из-за Украины обсуждать пока рано, но ЕС "не оставит Украину в беде".
Совете (ЕС) нет дискуссий о том, будем ли мы реагировать, если Россия действительно нарушит границы. Какие формы примут санкции - здесь нужно учитывать подходящее время для того, чтобы говорить это. <…> Мы как Европейский союз не оставим Украину в беде", - заявил Нехаммер перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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13:20
В Брюсселе призвали подготовиться к введению новых санкций против России
Нехаммер также отметил важную роль Германии и Франции по украинскому урегулированию.
"Германия вместе с Францией являются странами, которые могут вести Европейский союз особенно далеко вперед. Особенно когда мы говорим об украинском конфликте, который будет важной темой (саммита лидеров) и уже был вчера (на саммите Восточного партнерства). Мы вчера видели, насколько Франция и Германия важны, когда нужно показать РФ, что не имеет смысла проводить политику через насилие, а нужен диалог. Мы договорились вчера, что нормандский процесс в этом контексте является подходящим процессом для возобновления диалога", - заявил Нехаммер.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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