Евросоюз не оставит Украину в беде, заявил канцлер Австрии
Канцлер Австрии Нехаммер: Евросоюз не оставит Украину в беде
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что конкретные санкции к России из-за Украины обсуждать пока рано, но ЕС "не оставит Украину в беде".
"В Совете (ЕС) нет дискуссий о том, будем ли мы реагировать, если Россия действительно нарушит границы. Какие формы примут санкции - здесь нужно учитывать подходящее время для того, чтобы говорить это. <…> Мы как Европейский союз не оставим Украину в беде", - заявил Нехаммер перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
"Германия вместе с Францией являются странами, которые могут вести Европейский союз особенно далеко вперед. Особенно когда мы говорим об украинском конфликте, который будет важной темой (саммита лидеров) и уже был вчера (на саммите Восточного партнерства). Мы вчера видели, насколько Франция и Германия важны, когда нужно показать РФ, что не имеет смысла проводить политику через насилие, а нужен диалог. Мы договорились вчера, что нормандский процесс в этом контексте является подходящим процессом для возобновления диалога", - заявил Нехаммер.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.