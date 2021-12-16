https://ria.ru/20211216/ukraina-1764034479.html

Зеленский заявил о неизменном курсе Украины на вступление в НАТО

Зеленский заявил о неизменном курсе Украины на вступление в НАТО - РИА Новости, 16.12.2021

Зеленский заявил о неизменном курсе Украины на вступление в НАТО

Курс Украины в НАТО остаётся неизменным, его поддержка в обществе растет, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:18

2021-12-16T13:18

2021-12-16T13:18

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киев

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андерс фог расмуссен

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нато

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Курс Украины в НАТО остаётся неизменным, его поддержка в обществе растет, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом."Наш евроатлантический курс остается неизменным, его поддержка в украинском обществе растет… Я очень благодарен вам, господин Столтенберг, за четкий сигнал вопроса членства Украины в НАТО – это вопрос отношений Украины и альянса, и это точно не должен быть выбор любой страны в любой части мира", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не должен решать вопрос о перспективах членства страны в ЕС и НАТО кроме украинского народа и самих этих объединений.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211216/rusofobiya-1763980865.html

https://ria.ru/20211215/donfrid-1763953456.html

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в мире, киев, сша, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, дмитрий кулеба, россия