01:21 16.12.2021 (обновлено: 09:28 16.12.2021)
Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
Глава Евросовета Мишель пригрозил "жесткой позицией" ЕС по ситуации вокруг Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите программы Европейского союза "Восточное партнерство" в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз к саммиту 16 декабря подготовил "жесткую позицию" по ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС и "Восточного партнерства".
"У нас уже есть действующие санкции (против России - ред.), мы готовы принять дополнительные меры при ухудшении ситуации… ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите в четверг", - сообщил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула готовность ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России". При этом она выразила надежду, "что эскалации не произойдет".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.