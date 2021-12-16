https://ria.ru/20211216/ukraina-1763965158.html

Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины

Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 16.12.2021

Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины

Евросоюз к саммиту 16 декабря подготовил "жесткую позицию" по ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС и "Восточного... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:21

2021-12-16T01:21

2021-12-16T09:28

в мире

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евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

евросовет

россия

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз к саммиту 16 декабря подготовил "жесткую позицию" по ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС и "Восточного партнерства".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула готовность ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России". При этом она выразила надежду, "что эскалации не произойдет".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211216/obespokoennost-1763963146.html

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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет, россия