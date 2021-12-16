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Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 16.12.2021
Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
Евросоюз к саммиту 16 декабря подготовил "жесткую позицию" по ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС и "Восточного... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:21
2021-12-16T09:28
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
евросовет
россия
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз к саммиту 16 декабря подготовил "жесткую позицию" по ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС и "Восточного партнерства".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула готовность ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России". При этом она выразила надежду, "что эскалации не произойдет".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет, россия
01:21 16.12.2021 (обновлено: 09:28 16.12.2021)
 
Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины

Глава Евросовета Мишель пригрозил "жесткой позицией" ЕС по ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите программы Европейского союза "Восточное партнерство" в Брюсселе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите программы Европейского союза Восточное партнерство в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Евросоюз к саммиту 16 декабря подготовил "жесткую позицию" по ситуации вокруг Украины, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС и "Восточного партнерства".
"У нас уже есть действующие санкции (против России - ред.), мы готовы принять дополнительные меры при ухудшении ситуации… ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите в четверг", - сообщил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула готовность ЕС при необходимости "расширять существующие санкции против России". При этом она выразила надежду, "что эскалации не произойдет".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
00:47
ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЕвросоветРоссия
 
 
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