https://ria.ru/20211216/teatry-1764104497.html

От Чехова до зэка: лучшие спектакли зимы в московских театрах

От Чехова до зэка: лучшие спектакли зимы в московских театрах - РИА Новости, 16.12.2021

От Чехова до зэка: лучшие спектакли зимы в московских театрах

В преддверии праздников и в новогодние каникулы московские театры показывают свои лучшие постановки. Среди них есть как премьеры, так и спектакли, которые уже... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:16

2021-12-16T18:16

2021-12-16T18:16

москва

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В преддверии праздников и в новогодние каникулы московские театры показывают свои лучшие постановки. Среди них есть как премьеры, так и спектакли, которые уже давно популярны среди зрителей. РИА Новости выбрало самое интересное в афише драматических и музыкальных театров столицы."Вишневый сад. Комедия"Театр на Таганке в Барвиха Luxury Village 18 декабряЧехов с самого начала настаивал на том, что его "Вишневый сад" – это комедия. С годами первоначальный замысел автора стал уходить на второй план. "Чехова-драматурга сделали священной коровой, хотя на самом деле он невероятно живой, язвительный, саркастичный автор", – считает режиссер спектакля Юрий Муравицкий. Эта последняя чеховская пьеса стала своеобразным завещанием, так что играть этот глубокий и драматичный текст как комедию совсем не просто. На сей раз труппа Театра на Таганке играет постановку на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village – это будет светская премьера спектакля, в котором главную роль Раневской играет Ирина Апексимова. В театре уверены, что такой формат премьеры дает возможность посмотреть на классический спектакль с другого ракурса, оказаться не зрителем, а гостем вечера."Зимний вечер в Шамони"Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, 22-23 декабряЗа вековую историю этого театра не было десятилетия, чтобы на его сцене не ставили оперетту. Художественный руководитель оперной труппы театра Александр Титель признается, что любит музыку оперетт, хотя их сюжеты "стремительно постарели". На сей раз он вместе с замечательным дирижером Уильямом Лейси и художником Владимиром Арефьевым сочинил действо, в котором объединил героев самых знаменитых оперетт.В спектакле звучит музыка Оффенбаха и Кальмана, Легара и Штрауса-сына – всех тех, кого именуют классиками жанра. Знакомые персонажи оживают в новых для себя условиях: действие происходит на горнолыжном курорте, на фоне альпийских пейзажей, лыжных трасс и уютных кафе. Получилось настоящее рождественско-новогоднее действо, незамысловатое по сюжету, легкое по музыке и удивительно атмосферное.Мюзикл "Шахматы"МДМ, ежедневно до конца декабряЗнаменитый спектакль, написанный в середине 1980-х солистами группы АBBA, и сегодня звучит актуально. Музыкально он сочетает самые разные стили: от традиционной стилистики легендарной поп-группы и симфонической музыки до, возможно, первого в истории рэпа на театральной сцене. Сюжет и история создания постановки связаны с эпохой холодной войны. Главная интрига разворачивается как самая захватывающая шахматная партия между гроссмейстерами: сначала американским и советским, который в итоге остается на Западе и позже встречается за шахматной доской с бывшим соотечественником.В нескольких различных вариантах спектакль шел на разных сценах мира. В России его полная лицензионная версия появилась лишь год назад в Москве на сцене МДМ. За 12 месяцев проката "Шахматы" стали настоящим театральным бестселлером, его посмотрели более 300 тысяч зрителей."Дурочка и зэк""Школа современной пьесы", 31 декабря и 12 январяМолодая режиссер Виктория Печерникова поставила пьесу Владимира Лидского – в 2014 году это произведение стало лауреатом конкурса драматургии "Действующие лица", который проводит театр. История девушки "не от мира сего" трогательна и забавна, фантастична и правдива одновременно. Всего трое героев: девушка, ее избранник - аферист и вор, и тетя девушки в исполнении потрясающей Елены Санаевой. Впрочем, троим актерам удается держать в напряжении зрительный зал в течение полутора часов."Опасные связи"Школа драматического искусства, 8-9 январяРоман писателя Шодерло де Лакло "Опасные связи" о нравах французской аристократии XVIII века не зря называют легендарным. По мотивом романа британец Кристофер Хемптон написал пьесу, которая легла в основу знаменитого кинохита 1988 года c Мишель Пфайффер и Джоном Малковичем в главных ролях. Именно эту пьесу взял за основу режиссер Игорь Яцко, соединив ее с трагифарсом Леонида Филатова "Опасный, опасный, очень опасный" опять же по мотивам де Лакло. Постановка о низком и высоком в природе человека стал основой яркого спектакля, в котором зрители находят вполне современный сюжет. Игорь Яцко уверен, что этот сюжет позволяет размышлять о серьезных вневременных вопросах, таких как отношения мужчины и женщины, "в которых центральными оказываются категории власти и любви". В итоге мы приходим к трагическому парадоксу: если человек желает власти, в конце концов он вынужден будет пожертвовать любовью, считает он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр на таганке, школа современной пьесы, школа драматического искусства, московский дворец молодежи, россия, культпоход