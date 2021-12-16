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Театр "Ромэн"

Театр "Ромэн" - РИА Новости, 16.12.2021

Театр "Ромэн"

Предпосылки к созданию цыганского театра в Москве были заложены в конце XIX века, когда руководитель одного из цыганских хоров Николай Шишкин создал первую... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T00:30

2021-12-16T00:30

2021-12-16T00:30

справки

москва

ромэн

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Предпосылки к созданию цыганского театра в Москве были заложены в конце XIX века, когда руководитель одного из цыганских хоров Николай Шишкин создал первую цыганскую театральную труппу. Идея создания цыганского театра возникла в 1930 году в среде московской интеллигенции. С ней комсомольцы обратились в Народный комиссариат просвещения, где были поддержаны наркомом Анатолием Луначарским. 24 января 1931 года состоялось торжественное открытие "Индоромэнского театра-студии" при Главискусстве Наркомпроса РСФСР. Вскоре студию преобразовали в театр "Ромэн" – 16 декабря 1931 года он получил профессиональный статус. В этот день цыганская студия показала свой первый трехактный музыкально-драматический спектакль по пьесе Александра Германо "Жизнь на колесах". Первым директором театра "Ромэн" стал Георгий Лебедев, художественным руководителем – Моисей Гольдблат. Первые спектакли театра по оригинальным пьесам цыганских драматургов шли на цыганском языке. В 1937 году "Ромэн" возглавил актер МХАТа Михаил Яншин, который существенно пополнил репертуар театра произведениями русской и зарубежной классики, спектакли стали играть на русском языке, что значительно расширило зрительскую аудиторию театра. В репертуаре 1930-1940-х годов были спектакли "Между огней" Александра Германо, "Табор в степи", "Дочь степей" и "Свадьба в таборе" Ивана Ром-Лебедева, "Кармен" Проспера Мериме, "Цыганы" Александра Пушкина, "Макар Чудра" Максима Горького, "Чудесная башмачница" Федерико Гарсии Лорки и др.В 1930-е годы главной звездой театра была легендарная артистка Ляля Черная, сыгравшая более 35 ролей в спектаклях. На подмостках "Ромэна" выступали мастера сцены: Иван Ром-Лебедев, Мария Скворцова, Сергей Шишков, Василий Бизев, Ольга Янковская, Сергей Золотарев и др.После ухода Михаила Яншина художественным руководителем "Ромэна" стал профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Петр Саратовский, именно под его руководством "Ромэн" работал в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Актеры театра выступали на передовой, были выпущены спектакли на военную тему: "Все о тебе", "На берегах Днестра" и "Действующие лица". Все средства, которыми располагала труппа, были отданы на создание бомбардировщика, названного в честь театра – "Ромэновец". В 1957 году главным режиссером "Ромэна" стал Семен Баркан. Он создал при театре молодежную студию, воспитал плеяду актеров, привлек к работе новых авторов, поставил спектакли "О тех, кто любит" Александра Антокольского, "Цыганка Аза" Михаила Старицкого, "Цыган" по повести Анатолия Калинина, "Ром Баро" Игоря Шведова, "Здравствуй, Пушкин!" Ивана Ром-Лебедева и Арнольда Гессена и др. В это время с театром активно сотрудничал режиссер Анхель Гутьерес (испанец, выросший в Советском Союзе), он поставил несколько спектаклей по произведениям Федерико Гарсиа Лорки, их сценографом был известный испанский художник и скульптор Альберто Санчес. В начале 1950-х годов в театр пришел Николай Сличенко – артист, обладавший неповторимым голосом. В 1977 году, после 26 лет в театре и окончания режиссерских курсов при ГИТИСе, он стал главным режиссером и художественным руководителем "Ромэна". Сличенко сыграл в более чем 60 спектаклях, создал постановки, ставшие легендарными, – "Грушенька", "Живой труп", "Мы – цыгане". Николай Сличенко добился того, что цыганское искусство было рассмотрено наравне с академическим: он открыл при Гнесинском училище студию подготовки профессиональных кадров, откуда молодые таланты могли попасть в труппу театра "Ромэн". Позже он набирал цыганский национальный курс при Щепкинском училище. Актеры "Ромэн", выученные и выращенные Сличенко, становились универсалами – учил он их и драматическому искусству, и пластике, и музыке.При художественном руководстве Сличенко театр стал много гастролировать не только по России, но и за рубежом. В 2021 году художественным руководителем театра "Ромэн" назначили Николая Сергиенко, который работает в театре с 1969 года. Долгое время своего здания у театра "Ромэн" не было. Сперва артисты обосновались в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, где выступали более 20 лет, затем они переехали в бывший особняк купцов Ляпиных на Большой Дмитровке. В 1969 году "Ромэн" разместился в театрально-концертном зале гостиницы "Советская" на Ленинградском проспекте, а также занял соседние помещения. В 2005 году здание отреставрировали – отремонтировали старинные двери и восстановили декор в стиле модерн. Полностью обновили фасад, оборудование и зрительские места, усилили фундамент, заменили сценические конструкции, утеплили стены. "Ромэн" занимает свое особое место как в театральной жизни Москвы, так и в общем театральном процессе не только потому, что он единственный профессиональный цыганский театр, но и потому, что уже 90 лет сохраняет традиции подлинной национальной культуры, поднимая при этом острые проблемы сегодняшнего дня и решая их в разных жанрах: трагедии, психологической драмы, комедии и мюзикла. В репертуаре театра около 20 спектаклей – от классики до современной драматургии. Некоторые из них живут не один десяток лет, другие же появились совсем недавно. Среди последних премьер – иммерсивный музыкальный спектакль "Кабаре "Зеленая лампа" в постановке Натали Конио Товен, музыкальный спектакль "Дрома ромэн" Николая Лекарева-младшего. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, москва, ромэн