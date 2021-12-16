Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/teatr-1763928249.html
Театр "Ромэн"
Театр "Ромэн" - РИА Новости, 16.12.2021
Театр "Ромэн"
Предпосылки к созданию цыганского театра в Москве были заложены в конце XIX века, когда руководитель одного из цыганских хоров Николай Шишкин создал первую... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T00:30
2021-12-16T00:30
справки
москва
ромэн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51723/03/517230399_0:141:3058:1861_1920x0_80_0_0_36bcb313e218d610be6d84ed5b03c71b.jpg
Предпосылки к созданию цыганского театра в Москве были заложены в конце XIX века, когда руководитель одного из цыганских хоров Николай Шишкин создал первую цыганскую театральную труппу. Идея создания цыганского театра возникла в 1930 году в среде московской интеллигенции. С ней комсомольцы обратились в Народный комиссариат просвещения, где были поддержаны наркомом Анатолием Луначарским. 24 января 1931 года состоялось торжественное открытие "Индоромэнского театра-студии" при Главискусстве Наркомпроса РСФСР. Вскоре студию преобразовали в театр "Ромэн" – 16 декабря 1931 года он получил профессиональный статус. В этот день цыганская студия показала свой первый трехактный музыкально-драматический спектакль по пьесе Александра Германо "Жизнь на колесах". Первым директором театра "Ромэн" стал Георгий Лебедев, художественным руководителем – Моисей Гольдблат. Первые спектакли театра по оригинальным пьесам цыганских драматургов шли на цыганском языке. В 1937 году "Ромэн" возглавил актер МХАТа Михаил Яншин, который существенно пополнил репертуар театра произведениями русской и зарубежной классики, спектакли стали играть на русском языке, что значительно расширило зрительскую аудиторию театра. В репертуаре 1930-1940-х годов были спектакли "Между огней" Александра Германо, "Табор в степи", "Дочь степей" и "Свадьба в таборе" Ивана Ром-Лебедева, "Кармен" Проспера Мериме, "Цыганы" Александра Пушкина, "Макар Чудра" Максима Горького, "Чудесная башмачница" Федерико Гарсии Лорки и др.В 1930-е годы главной звездой театра была легендарная артистка Ляля Черная, сыгравшая более 35 ролей в спектаклях. На подмостках "Ромэна" выступали мастера сцены: Иван Ром-Лебедев, Мария Скворцова, Сергей Шишков, Василий Бизев, Ольга Янковская, Сергей Золотарев и др.После ухода Михаила Яншина художественным руководителем "Ромэна" стал профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Петр Саратовский, именно под его руководством "Ромэн" работал в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Актеры театра выступали на передовой, были выпущены спектакли на военную тему: "Все о тебе", "На берегах Днестра" и "Действующие лица". Все средства, которыми располагала труппа, были отданы на создание бомбардировщика, названного в честь театра – "Ромэновец". В 1957 году главным режиссером "Ромэна" стал Семен Баркан. Он создал при театре молодежную студию, воспитал плеяду актеров, привлек к работе новых авторов, поставил спектакли "О тех, кто любит" Александра Антокольского, "Цыганка Аза" Михаила Старицкого, "Цыган" по повести Анатолия Калинина, "Ром Баро" Игоря Шведова, "Здравствуй, Пушкин!" Ивана Ром-Лебедева и Арнольда Гессена и др. В это время с театром активно сотрудничал режиссер Анхель Гутьерес (испанец, выросший в Советском Союзе), он поставил несколько спектаклей по произведениям Федерико Гарсиа Лорки, их сценографом был известный испанский художник и скульптор Альберто Санчес. В начале 1950-х годов в театр пришел Николай Сличенко – артист, обладавший неповторимым голосом. В 1977 году, после 26 лет в театре и окончания режиссерских курсов при ГИТИСе, он стал главным режиссером и художественным руководителем "Ромэна". Сличенко сыграл в более чем 60 спектаклях, создал постановки, ставшие легендарными, – "Грушенька", "Живой труп", "Мы – цыгане". Николай Сличенко добился того, что цыганское искусство было рассмотрено наравне с академическим: он открыл при Гнесинском училище студию подготовки профессиональных кадров, откуда молодые таланты могли попасть в труппу театра "Ромэн". Позже он набирал цыганский национальный курс при Щепкинском училище. Актеры "Ромэн", выученные и выращенные Сличенко, становились универсалами – учил он их и драматическому искусству, и пластике, и музыке.При художественном руководстве Сличенко театр стал много гастролировать не только по России, но и за рубежом. В 2021 году художественным руководителем театра "Ромэн" назначили Николая Сергиенко, который работает в театре с 1969 года. Долгое время своего здания у театра "Ромэн" не было. Сперва артисты обосновались в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, где выступали более 20 лет, затем они переехали в бывший особняк купцов Ляпиных на Большой Дмитровке. В 1969 году "Ромэн" разместился в театрально-концертном зале гостиницы "Советская" на Ленинградском проспекте, а также занял соседние помещения. В 2005 году здание отреставрировали – отремонтировали старинные двери и восстановили декор в стиле модерн. Полностью обновили фасад, оборудование и зрительские места, усилили фундамент, заменили сценические конструкции, утеплили стены. "Ромэн" занимает свое особое место как в театральной жизни Москвы, так и в общем театральном процессе не только потому, что он единственный профессиональный цыганский театр, но и потому, что уже 90 лет сохраняет традиции подлинной национальной культуры, поднимая при этом острые проблемы сегодняшнего дня и решая их в разных жанрах: трагедии, психологической драмы, комедии и мюзикла. В репертуаре театра около 20 спектаклей – от классики до современной драматургии. Некоторые из них живут не один десяток лет, другие же появились совсем недавно. Среди последних премьер – иммерсивный музыкальный спектакль "Кабаре "Зеленая лампа" в постановке Натали Конио Товен, музыкальный спектакль "Дрома ромэн" Николая Лекарева-младшего. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51723/03/517230399_196:0:2863:2000_1920x0_80_0_0_08d582fd6e20c4c5be79092de61514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, москва, ромэн
00:30 16.12.2021
 

Театр "Ромэн"

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЦыганский театр "Ромэн"
Цыганский театр Ромэн - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Предпосылки к созданию цыганского театра в Москве были заложены в конце XIX века, когда руководитель одного из цыганских хоров Николай Шишкин создал первую цыганскую театральную труппу. Идея создания цыганского театра возникла в 1930 году в среде московской интеллигенции. С ней комсомольцы обратились в Народный комиссариат просвещения, где были поддержаны наркомом Анатолием Луначарским.
24 января 1931 года состоялось торжественное открытие "Индоромэнского театра-студии" при Главискусстве Наркомпроса РСФСР. Вскоре студию преобразовали в театр "Ромэн" – 16 декабря 1931 года он получил профессиональный статус. В этот день цыганская студия показала свой первый трехактный музыкально-драматический спектакль по пьесе Александра Германо "Жизнь на колесах". Первым директором театра "Ромэн" стал Георгий Лебедев, художественным руководителем – Моисей Гольдблат.
Первые спектакли театра по оригинальным пьесам цыганских драматургов шли на цыганском языке. В 1937 году "Ромэн" возглавил актер МХАТа Михаил Яншин, который существенно пополнил репертуар театра произведениями русской и зарубежной классики, спектакли стали играть на русском языке, что значительно расширило зрительскую аудиторию театра.
В репертуаре 1930-1940-х годов были спектакли "Между огней" Александра Германо, "Табор в степи", "Дочь степей" и "Свадьба в таборе" Ивана Ром-Лебедева, "Кармен" Проспера Мериме, "Цыганы" Александра Пушкина, "Макар Чудра" Максима Горького, "Чудесная башмачница" Федерико Гарсии Лорки и др.
В 1930-е годы главной звездой театра была легендарная артистка Ляля Черная, сыгравшая более 35 ролей в спектаклях. На подмостках "Ромэна" выступали мастера сцены: Иван Ром-Лебедев, Мария Скворцова, Сергей Шишков, Василий Бизев, Ольга Янковская, Сергей Золотарев и др.
После ухода Михаила Яншина художественным руководителем "Ромэна" стал профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Петр Саратовский, именно под его руководством "Ромэн" работал в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Актеры театра выступали на передовой, были выпущены спектакли на военную тему: "Все о тебе", "На берегах Днестра" и "Действующие лица". Все средства, которыми располагала труппа, были отданы на создание бомбардировщика, названного в честь театра – "Ромэновец".
В 1957 году главным режиссером "Ромэна" стал Семен Баркан. Он создал при театре молодежную студию, воспитал плеяду актеров, привлек к работе новых авторов, поставил спектакли "О тех, кто любит" Александра Антокольского, "Цыганка Аза" Михаила Старицкого, "Цыган" по повести Анатолия Калинина, "Ром Баро" Игоря Шведова, "Здравствуй, Пушкин!" Ивана Ром-Лебедева и Арнольда Гессена и др. В это время с театром активно сотрудничал режиссер Анхель Гутьерес (испанец, выросший в Советском Союзе), он поставил несколько спектаклей по произведениям Федерико Гарсиа Лорки, их сценографом был известный испанский художник и скульптор Альберто Санчес.
В начале 1950-х годов в театр пришел Николай Сличенко – артист, обладавший неповторимым голосом. В 1977 году, после 26 лет в театре и окончания режиссерских курсов при ГИТИСе, он стал главным режиссером и художественным руководителем "Ромэна". Сличенко сыграл в более чем 60 спектаклях, создал постановки, ставшие легендарными, – "Грушенька", "Живой труп", "Мы – цыгане".
Николай Сличенко добился того, что цыганское искусство было рассмотрено наравне с академическим: он открыл при Гнесинском училище студию подготовки профессиональных кадров, откуда молодые таланты могли попасть в труппу театра "Ромэн". Позже он набирал цыганский национальный курс при Щепкинском училище. Актеры "Ромэн", выученные и выращенные Сличенко, становились универсалами – учил он их и драматическому искусству, и пластике, и музыке.
При художественном руководстве Сличенко театр стал много гастролировать не только по России, но и за рубежом.
В 2021 году художественным руководителем театра "Ромэн" назначили Николая Сергиенко, который работает в театре с 1969 года.
Долгое время своего здания у театра "Ромэн" не было. Сперва артисты обосновались в Доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, где выступали более 20 лет, затем они переехали в бывший особняк купцов Ляпиных на Большой Дмитровке. В 1969 году "Ромэн" разместился в театрально-концертном зале гостиницы "Советская" на Ленинградском проспекте, а также занял соседние помещения. В 2005 году здание отреставрировали – отремонтировали старинные двери и восстановили декор в стиле модерн. Полностью обновили фасад, оборудование и зрительские места, усилили фундамент, заменили сценические конструкции, утеплили стены.
"Ромэн" занимает свое особое место как в театральной жизни Москвы, так и в общем театральном процессе не только потому, что он единственный профессиональный цыганский театр, но и потому, что уже 90 лет сохраняет традиции подлинной национальной культуры, поднимая при этом острые проблемы сегодняшнего дня и решая их в разных жанрах: трагедии, психологической драмы, комедии и мюзикла.
В репертуаре театра около 20 спектаклей – от классики до современной драматургии. Некоторые из них живут не один десяток лет, другие же появились совсем недавно.
Среди последних премьер – иммерсивный музыкальный спектакль "Кабаре "Зеленая лампа" в постановке Натали Конио Товен, музыкальный спектакль "Дрома ромэн" Николая Лекарева-младшего.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваРомэн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма