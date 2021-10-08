https://ria.ru/20211008/romen-1753759265.html

Новым худруком театра "Ромэн" назначили Сергиенко

Новым худруком театра "Ромэн" назначили Сергиенко - РИА Новости, 08.10.2021

Новым худруком театра "Ромэн" назначили Сергиенко

Новым художественным руководителем столичного театра "Ромэн" назначили Николая Сергиенко, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T20:56

2021-10-08T20:56

2021-10-08T20:56

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Новым художественным руководителем столичного театра "Ромэн" назначили Николая Сергиенко, сообщается на сайте мэра Москвы."Новым художественным руководителем московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко. Ранее он занимал должность заместителя художественного руководителя театра", - говорится в сообщении.Отмечается, что Сергиенко служит в театре "Ромэн" с 1969 года, начинал как артист драмы, но после прохождения обучения в ГИТИСе стал ассистировать режиссерам, а потом и самостоятельно поставил спектакли "Трактирщица", "Клятва", "Грушенька", которые вошли в репертуар театра."Свою миссию я вижу в сохранении традиций, заложенных основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко. Одни из важнейших задач - популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра. Театр "Ромэн" - национальная гордость, единственный профессиональный цыганский театр в мире", - приводятся в сообщении слова Сергиенко.Подчеркивается, что его работа неоднократно отмечалась правительством города и страны. Он награжден орденом Дружбы, почетной грамотой президента Российской Федерации, является лауреатом премии правительства Москвы работникам государственных учреждений культуры города Москвы, а также удостоен звания "Ветеран труда". В 1997 году Сергиенко присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации.

https://ria.ru/20211008/teatr-1753740607.html

https://ria.ru/20210209/khudruk-1596675086.html

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москва, гитис, ромэн , новости культуры, россия