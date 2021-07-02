https://ria.ru/20210702/slichenko-1739620448.html

Народный цыган СССР. Не стало Николая Сличенко

Народный цыган СССР. Не стало Николая Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021

Народный цыган СССР. Не стало Николая Сличенко

РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:19

2021-07-02T17:19

2021-07-02T17:46

культура

музыка

театр

ромэн

николай сличенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/51722/89/517228987_0:41:2976:1715_1920x0_80_0_0_9337e939bd1a22473f3553316bff9769.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Николай Сличенко был больше, чем просто артистом: он стал самым настоящим символом. Символом цыганского искусства, всецело преданным своему народу, для которого законы семьи и нации были определяющими, — это и стало его главным отражением в искусстве.В свою долгую жизнь Сличенко вместил всю историю страны — с ее трагедиями и победами, с ее горестями и радостями. Он родился в дружной цыганской семье, и с малых лет его окружали и музыка, и песни, и народные легенды. Все то, что он потом запомнит, обобщит, фактически — препарирует и покажет всей стране. В начале войны восьмилетний мальчик сталкивается с первой чудовищной трагедией: фашисты расстреляли отца у него на глазах, и это зверство никогда им не было забыто. Боль индивидуальная слилась с общей, и понимание масштаба трагедии войны стало частью нравственной основы будущего артиста.А то, что он хочет стать актером, музыкально одаренный Сличенко знал с самого юного возраста. И по окончании войны, когда его семья переехала в Воронежскую область, Николай узнал о том, что где-то в Москве есть самый настоящий цыганский театр. Стать артистом этого далекого и почти мифического театра — вот это была его детская мечта!И она сбылась: окончив школу, Сличенко отправляется в столицу, где попадает на прослушивание к знаменитому режиссеру и артисту Ивану Ром-Лебедеву. В итоге юношу приняли в труппу театра "Ромэн" в качестве полноценного участника (правда, вспомогательного состава, ведь актерского образования у Сличенко в тот момент не было). Но постепенно молодой человек играет все больше и больше ролей и вскоре становится ведущим актером труппы.Но вся страна влюбилась в Сличенко после музыкального фильма "Свадьба в Малиновке", где он сыграл красного конника Петрю. Роль была небольшая, но яркая, да и демонстрировала как природную красоту Сличенко, так и его невероятную музыкальную одаренность. В 60-е годы именно Сличенко становится одним из главных исполнителей романсов, популяризируя их: теперь цыганская песня — это не часть барского застолья, нет, это совершенно отдельный народный жанр с собственной национальной идентичностью.Голос Сличенко — узнаваемый, яркий, сочный, наполненный множеством обертонов, позволял ему исполнять и драматические, и лирические произведения. Не случайно он оказывается фактически "главным цыганом Советского Союза".Его концерты собирают сотни зрителей, на спектакли театра "Ромэн" с участием Сличенко приходит вся Москва. Да и не только Москва: "Ромэн" с его яркими представлениями, мощной музыкальной основой становится любимым театром для иностранцев — прийти посмотреть и послушать настоящих цыган — ну чем не русская экзотика!Один из главных спектаклей театра "Ромэн" "Мы — цыгане!" — многофигурное и сложное, но при этом цельное представление, в котором классические романсы и мелодии соседствуют с фрагментами из русской драматургии, где цыганская тема так или иначе проявляется (как, например, в "Живом трупе").В этом спектакле занята почти вся труппа. Сличенко — уже как режиссер и художественный руководитель театра — постоянно дорабатывал это представление, превращая его фактически в европейское музыкальное ревю. И в самом деле: если в Европе есть варьете и кабаре, то что может стать русским аналогом? Ну конечно же, цыганский хор, где многоголосие сочетается с гармоническими переходами, где песня неотделима от танца, где налицо и драма, и страсть, и нежность, и лирика.Вот эту неповторимую творческую идентичность Сличенко пестовал и популяризовал, изучая цыганское музыкальное искусство, находя новые формы для его представления как в театре, так и на эстраде. И был он в этом отношении не только прекрасный музыкант и режиссер, но и полноценный творческий подвижник.Он добился того, что цыганское искусство было рассмотрено наравне с академическим: Сличенко открыл при Гнесинском училище студию подготовки профессиональных кадров, откуда молодые таланты могли попасть в труппу театра "Ромэн". А затем набирал и цыганский национальный курс при Щепкинском училище: так он воспитывал отдельную плеяду артистов.Актеры "Ромэн", выученные и выращенные Сличенко, становились универсалами — учил он их и драматическому искусству, и пластике, и музыке. По большому счету, именно так в бродвейских школах готовят артистов мюзикла: ты должен уметь и двигаться, и петь, и играть, и делать все это одинаково гармонично, точно и четко.Вот в этой гармонии — и в невероятном творческом порыве, в гордости за свой народ, за тысячелетнюю историю цыганской музыки и песни — и прожил он долгую жизнь. Даже в тяжелые постперестроечные годы он сумел удержать "Ромэн": иностранцы по-прежнему приходили на "Мы — цыгане!" и восхищенно устраивали стоячую овацию в финале, где Сличенко неизменно появлялся на сцене сам.Сегодня его театр осиротел, но Сличенко успел сделать главное: он воспитал несколько поколений артистов, учеников, продолжателей его дела. И пока звучат романсы, пока мы слышим перебор гитарных струн, будет жить неповторимый голос Николая Сличенко: артиста, режиссера, педагога и настоящего подвижника народного искусства.

https://ria.ru/20210702/slichenko-1739623920.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, театр, ромэн , николай сличенко