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Культура
https://ria.ru/20210702/slichenko-1739620448.html
Народный цыган СССР. Не стало Николая Сличенко
Народный цыган СССР. Не стало Николая Сличенко - РИА Новости, 02.07.2021
Народный цыган СССР. Не стало Николая Сличенко
РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:19
2021-07-02T17:46
культура
музыка
театр
ромэн
николай сличенко
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Николай Сличенко был больше, чем просто артистом: он стал самым настоящим символом. Символом цыганского искусства, всецело преданным своему народу, для которого законы семьи и нации были определяющими, — это и стало его главным отражением в искусстве.В свою долгую жизнь Сличенко вместил всю историю страны — с ее трагедиями и победами, с ее горестями и радостями. Он родился в дружной цыганской семье, и с малых лет его окружали и музыка, и песни, и народные легенды. Все то, что он потом запомнит, обобщит, фактически — препарирует и покажет всей стране. В начале войны восьмилетний мальчик сталкивается с первой чудовищной трагедией: фашисты расстреляли отца у него на глазах, и это зверство никогда им не было забыто. Боль индивидуальная слилась с общей, и понимание масштаба трагедии войны стало частью нравственной основы будущего артиста.А то, что он хочет стать актером, музыкально одаренный Сличенко знал с самого юного возраста. И по окончании войны, когда его семья переехала в Воронежскую область, Николай узнал о том, что где-то в Москве есть самый настоящий цыганский театр. Стать артистом этого далекого и почти мифического театра — вот это была его детская мечта!И она сбылась: окончив школу, Сличенко отправляется в столицу, где попадает на прослушивание к знаменитому режиссеру и артисту Ивану Ром-Лебедеву. В итоге юношу приняли в труппу театра "Ромэн" в качестве полноценного участника (правда, вспомогательного состава, ведь актерского образования у Сличенко в тот момент не было). Но постепенно молодой человек играет все больше и больше ролей и вскоре становится ведущим актером труппы.Но вся страна влюбилась в Сличенко после музыкального фильма "Свадьба в Малиновке", где он сыграл красного конника Петрю. Роль была небольшая, но яркая, да и демонстрировала как природную красоту Сличенко, так и его невероятную музыкальную одаренность. В 60-е годы именно Сличенко становится одним из главных исполнителей романсов, популяризируя их: теперь цыганская песня — это не часть барского застолья, нет, это совершенно отдельный народный жанр с собственной национальной идентичностью.Голос Сличенко — узнаваемый, яркий, сочный, наполненный множеством обертонов, позволял ему исполнять и драматические, и лирические произведения. Не случайно он оказывается фактически "главным цыганом Советского Союза".Его концерты собирают сотни зрителей, на спектакли театра "Ромэн" с участием Сличенко приходит вся Москва. Да и не только Москва: "Ромэн" с его яркими представлениями, мощной музыкальной основой становится любимым театром для иностранцев — прийти посмотреть и послушать настоящих цыган — ну чем не русская экзотика!Один из главных спектаклей театра "Ромэн" "Мы — цыгане!" — многофигурное и сложное, но при этом цельное представление, в котором классические романсы и мелодии соседствуют с фрагментами из русской драматургии, где цыганская тема так или иначе проявляется (как, например, в "Живом трупе").В этом спектакле занята почти вся труппа. Сличенко — уже как режиссер и художественный руководитель театра — постоянно дорабатывал это представление, превращая его фактически в европейское музыкальное ревю. И в самом деле: если в Европе есть варьете и кабаре, то что может стать русским аналогом? Ну конечно же, цыганский хор, где многоголосие сочетается с гармоническими переходами, где песня неотделима от танца, где налицо и драма, и страсть, и нежность, и лирика.Вот эту неповторимую творческую идентичность Сличенко пестовал и популяризовал, изучая цыганское музыкальное искусство, находя новые формы для его представления как в театре, так и на эстраде. И был он в этом отношении не только прекрасный музыкант и режиссер, но и полноценный творческий подвижник.Он добился того, что цыганское искусство было рассмотрено наравне с академическим: Сличенко открыл при Гнесинском училище студию подготовки профессиональных кадров, откуда молодые таланты могли попасть в труппу театра "Ромэн". А затем набирал и цыганский национальный курс при Щепкинском училище: так он воспитывал отдельную плеяду артистов.Актеры "Ромэн", выученные и выращенные Сличенко, становились универсалами — учил он их и драматическому искусству, и пластике, и музыке. По большому счету, именно так в бродвейских школах готовят артистов мюзикла: ты должен уметь и двигаться, и петь, и играть, и делать все это одинаково гармонично, точно и четко.Вот в этой гармонии — и в невероятном творческом порыве, в гордости за свой народ, за тысячелетнюю историю цыганской музыки и песни — и прожил он долгую жизнь. Даже в тяжелые постперестроечные годы он сумел удержать "Ромэн": иностранцы по-прежнему приходили на "Мы — цыгане!" и восхищенно устраивали стоячую овацию в финале, где Сличенко неизменно появлялся на сцене сам.Сегодня его театр осиротел, но Сличенко успел сделать главное: он воспитал несколько поколений артистов, учеников, продолжателей его дела. И пока звучат романсы, пока мы слышим перебор гитарных струн, будет жить неповторимый голос Николая Сличенко: артиста, режиссера, педагога и настоящего подвижника народного искусства.
https://ria.ru/20210702/slichenko-1739623920.html
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музыка, театр, ромэн , николай сличенко

Народный цыган СССР. Не стало Николая Сличенко

17:19 02.07.2021 (обновлено: 17:46 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкНародный артист, режиссер Николай Сличенко во время репетиции
Народный артист, режиссер Николай Сличенко во время репетиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Читать ria.ru в

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Николай Сличенко был больше, чем просто артистом: он стал самым настоящим символом. Символом цыганского искусства, всецело преданным своему народу, для которого законы семьи и нации были определяющими, — это и стало его главным отражением в искусстве.
В свою долгую жизнь Сличенко вместил всю историю страны — с ее трагедиями и победами, с ее горестями и радостями. Он родился в дружной цыганской семье, и с малых лет его окружали и музыка, и песни, и народные легенды. Все то, что он потом запомнит, обобщит, фактически — препарирует и покажет всей стране.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из документального фильма "Николай Сличенко". Николай Сличенко в роли Барбаро в фильме "Горячая кровь".
Николай Сличенко в роли Барбаро в фильме Горячая кровь
1 из 3
Кадр из документального фильма "Николай Сличенко". Николай Сличенко в роли Барбаро в фильме "Горячая кровь".
© РИА Новости
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© РИА Новости / Р.Озерский / Перейти в фотобанк

Артист Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко (художественный руководитель театра с 1977 года по настоящее время) в сцене из спектакля "Я — цыганка".

Артист Московского Музыкально-драматического Цыганского театра Ромэн Николай Сличенко в сцене из спектакля Я – цыганка
2 из 3

Артист Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко (художественный руководитель театра с 1977 года по настоящее время) в сцене из спектакля "Я — цыганка".

© РИА Новости / Р.Озерский
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМосковский музыкально-драматический театр "Ромэн". Ведущий артист театра Николай Сличенко во время сбора труппы.
Ведущий артист театра Николай Сличенко во время сбора труппы
3 из 3
Московский музыкально-драматический театр "Ромэн". Ведущий артист театра Николай Сличенко во время сбора труппы.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Кадр из документального фильма "Николай Сличенко". Николай Сличенко в роли Барбаро в фильме "Горячая кровь".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 3

Артист Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко (художественный руководитель театра с 1977 года по настоящее время) в сцене из спектакля "Я — цыганка".

© РИА Новости / Р.Озерский
Перейти в фотобанк
3 из 3
Московский музыкально-драматический театр "Ромэн". Ведущий артист театра Николай Сличенко во время сбора труппы.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
В начале войны восьмилетний мальчик сталкивается с первой чудовищной трагедией: фашисты расстреляли отца у него на глазах, и это зверство никогда им не было забыто. Боль индивидуальная слилась с общей, и понимание масштаба трагедии войны стало частью нравственной основы будущего артиста.
А то, что он хочет стать актером, музыкально одаренный Сличенко знал с самого юного возраста. И по окончании войны, когда его семья переехала в Воронежскую область, Николай узнал о том, что где-то в Москве есть самый настоящий цыганский театр. Стать артистом этого далекого и почти мифического театра — вот это была его детская мечта!
© РИА Новости / Мурашко / Перейти в фотобанкВыступление артиста Московского театра "Ромэн" Николая Сличенко
Выступление артиста Московского театра Ромэн Николая Сличенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Мурашко
Перейти в фотобанк
Выступление артиста Московского театра "Ромэн" Николая Сличенко
И она сбылась: окончив школу, Сличенко отправляется в столицу, где попадает на прослушивание к знаменитому режиссеру и артисту Ивану Ром-Лебедеву. В итоге юношу приняли в труппу театра "Ромэн" в качестве полноценного участника (правда, вспомогательного состава, ведь актерского образования у Сличенко в тот момент не было). Но постепенно молодой человек играет все больше и больше ролей и вскоре становится ведущим актером труппы.
Но вся страна влюбилась в Сличенко после музыкального фильма "Свадьба в Малиновке", где он сыграл красного конника Петрю. Роль была небольшая, но яркая, да и демонстрировала как природную красоту Сличенко, так и его невероятную музыкальную одаренность.
В 60-е годы именно Сличенко становится одним из главных исполнителей романсов, популяризируя их: теперь цыганская песня — это не часть барского застолья, нет, это совершенно отдельный народный жанр с собственной национальной идентичностью.
Голос Сличенко — узнаваемый, яркий, сочный, наполненный множеством обертонов, позволял ему исполнять и драматические, и лирические произведения. Не случайно он оказывается фактически "главным цыганом Советского Союза".
Его концерты собирают сотни зрителей, на спектакли театра "Ромэн" с участием Сличенко приходит вся Москва. Да и не только Москва: "Ромэн" с его яркими представлениями, мощной музыкальной основой становится любимым театром для иностранцев — прийти посмотреть и послушать настоящих цыган — ну чем не русская экзотика!
Один из главных спектаклей театра "Ромэн" "Мы — цыгане!" — многофигурное и сложное, но при этом цельное представление, в котором классические романсы и мелодии соседствуют с фрагментами из русской драматургии, где цыганская тема так или иначе проявляется (как, например, в "Живом трупе").
© РИА Новости / Рыбаков / Перейти в фотобанк

Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн". Сцена из спектакля "Мы — цыгане".

Московский музыкально-драматический цыганский театр Ромэн. Сцена из спектакля Мы - цыгане
1 из 3

Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн". Сцена из спектакля "Мы — цыгане".

© РИА Новости / Рыбаков
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Мы — цыгане" И. Ром-Лебедева и Н. Сличенко. Кармен — Светлана Янковская, Хозе — Игорь Крикунов. Московский музыкально-драматический театр "Ромэн".

Артисты С. Янковская и И. Крикунов в спектакле Мы - цыгане
2 из 3

Сцена из спектакля "Мы — цыгане" И. Ром-Лебедева и Н. Сличенко. Кармен — Светлана Янковская, Хозе — Игорь Крикунов. Московский музыкально-драматический театр "Ромэн".

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Мы — цыгане". Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн".

Сцена из спектакля Мы - цыгане
3 из 3

Сцена из спектакля "Мы — цыгане". Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн".

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн". Сцена из спектакля "Мы — цыгане".

© РИА Новости / Рыбаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сцена из спектакля "Мы — цыгане" И. Ром-Лебедева и Н. Сличенко. Кармен — Светлана Янковская, Хозе — Игорь Крикунов. Московский музыкально-драматический театр "Ромэн".

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Сцена из спектакля "Мы — цыгане". Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн".

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
В этом спектакле занята почти вся труппа. Сличенко — уже как режиссер и художественный руководитель театра — постоянно дорабатывал это представление, превращая его фактически в европейское музыкальное ревю. И в самом деле: если в Европе есть варьете и кабаре, то что может стать русским аналогом? Ну конечно же, цыганский хор, где многоголосие сочетается с гармоническими переходами, где песня неотделима от танца, где налицо и драма, и страсть, и нежность, и лирика.
Вот эту неповторимую творческую идентичность Сличенко пестовал и популяризовал, изучая цыганское музыкальное искусство, находя новые формы для его представления как в театре, так и на эстраде. И был он в этом отношении не только прекрасный музыкант и режиссер, но и полноценный творческий подвижник.
Он добился того, что цыганское искусство было рассмотрено наравне с академическим: Сличенко открыл при Гнесинском училище студию подготовки профессиональных кадров, откуда молодые таланты могли попасть в труппу театра "Ромэн". А затем набирал и цыганский национальный курс при Щепкинском училище: так он воспитывал отдельную плеяду артистов.
Актеры "Ромэн", выученные и выращенные Сличенко, становились универсалами — учил он их и драматическому искусству, и пластике, и музыке. По большому счету, именно так в бродвейских школах готовят артистов мюзикла: ты должен уметь и двигаться, и петь, и играть, и делать все это одинаково гармонично, точно и четко.
Вот в этой гармонии — и в невероятном творческом порыве, в гордости за свой народ, за тысячелетнюю историю цыганской музыки и песни — и прожил он долгую жизнь. Даже в тяжелые постперестроечные годы он сумел удержать "Ромэн": иностранцы по-прежнему приходили на "Мы — цыгане!" и восхищенно устраивали стоячую овацию в финале, где Сличенко неизменно появлялся на сцене сам.
Сегодня его театр осиротел, но Сличенко успел сделать главное: он воспитал несколько поколений артистов, учеников, продолжателей его дела. И пока звучат романсы, пока мы слышим перебор гитарных струн, будет жить неповторимый голос Николая Сличенко: артиста, режиссера, педагога и настоящего подвижника народного искусства.
Главный режиссер театра Ромэн, народный артист СССР Николай Сличенко на репетиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 16:10
Биография Николая Сличенко
 
КультураМузыкаТеатрРомэнНиколай Сличенко
 
 
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