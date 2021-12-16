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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211216/tatarstan-1764132888.html
В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12
В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12 - РИА Новости, 16.12.2021
В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12
Порядка 30 миллиардов рублей будет освоено на строительстве скоростной автотрассы М-12 в Татарстане до конца 2021 года, в 2022 году может быть освоено до 80... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:13
2021-12-16T21:13
республика татарстан
экономика
муром
москва
марат хуснуллин
фарит ханифов
россия
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей будет освоено на строительстве скоростной автотрассы М-12 в Татарстане до конца 2021 года, в 2022 году может быть освоено до 80 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов."Только что я переговорил с заказчиком, ожидается к 31 декабря освоить по М-12 порядка 30 миллиардов рублей. Освоение несколько больше, чем мы ожидали. На следующий год такие же амбициозные цели ставятся – от 57 до 80 миллиардов рублей освоение ожидаем", - сказал Ханифов журналистам.Министр напомнил, что в Татарстане трасса М-12 пройдет по территории пяти районов, ее протяженность составит 142 километра, объем инвестиций – 165 миллиардов рублей.В конце ноября в рамках строительства трассы состоялась надвижка первой секции пролетного строения моста через Волгу. "На следующий год планируем по мосту обустроить около 80% всех опор и примерно на половину сделать надвижку. Это достаточно хороший темп. В 2023 году все эти работы планируем завершить, а в 2024 году уже работать над дорожным слоем", - рассказал Ханифов.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что строительство трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург идет с опережением плана, ряд участков автотрассы может быть сдан уже в следующем году.Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта – 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.
https://ria.ru/20211207/dorogi-1762516931.html
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экономика, муром, москва, марат хуснуллин, фарит ханифов, россия
21:13 16.12.2021
 
В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12

В 2021 году Татарстан освоит около 30 миллиардов рублей на строительстве трассы М-12

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей будет освоено на строительстве скоростной автотрассы М-12 в Татарстане до конца 2021 года, в 2022 году может быть освоено до 80 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
"Только что я переговорил с заказчиком, ожидается к 31 декабря освоить по М-12 порядка 30 миллиардов рублей. Освоение несколько больше, чем мы ожидали. На следующий год такие же амбициозные цели ставятся – от 57 до 80 миллиардов рублей освоение ожидаем", - сказал Ханифов журналистам.
Министр напомнил, что в Татарстане трасса М-12 пройдет по территории пяти районов, ее протяженность составит 142 километра, объем инвестиций – 165 миллиардов рублей.
В конце ноября в рамках строительства трассы состоялась надвижка первой секции пролетного строения моста через Волгу. "На следующий год планируем по мосту обустроить около 80% всех опор и примерно на половину сделать надвижку. Это достаточно хороший темп. В 2023 году все эти работы планируем завершить, а в 2024 году уже работать над дорожным слоем", - рассказал Ханифов.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 11:23
На строительство и ремонт автодорог выделили более трех миллиардов рублей
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что строительство трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург идет с опережением плана, ряд участков автотрассы может быть сдан уже в следующем году.
Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта – 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 13:36Республика Татарстан
Миндортранс Татарстана: строительство М-12 идет в интенсивном графике
 
Республика ТатарстанЭкономикаМуромМоскваМарат ХуснуллинФарит ХанифовРоссия
 
 
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