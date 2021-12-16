https://ria.ru/20211216/tatarstan-1764132888.html

В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12

В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12 - РИА Новости, 16.12.2021

В 2021 году Татарстан освоит 30 млрд рублей на строительстве трассы М-12

Порядка 30 миллиардов рублей будет освоено на строительстве скоростной автотрассы М-12 в Татарстане до конца 2021 года, в 2022 году может быть освоено до 80... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:13

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2021-12-16T21:13

республика татарстан

экономика

муром

москва

марат хуснуллин

фарит ханифов

россия

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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Порядка 30 миллиардов рублей будет освоено на строительстве скоростной автотрассы М-12 в Татарстане до конца 2021 года, в 2022 году может быть освоено до 80 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов."Только что я переговорил с заказчиком, ожидается к 31 декабря освоить по М-12 порядка 30 миллиардов рублей. Освоение несколько больше, чем мы ожидали. На следующий год такие же амбициозные цели ставятся – от 57 до 80 миллиардов рублей освоение ожидаем", - сказал Ханифов журналистам.Министр напомнил, что в Татарстане трасса М-12 пройдет по территории пяти районов, ее протяженность составит 142 километра, объем инвестиций – 165 миллиардов рублей.В конце ноября в рамках строительства трассы состоялась надвижка первой секции пролетного строения моста через Волгу. "На следующий год планируем по мосту обустроить около 80% всех опор и примерно на половину сделать надвижку. Это достаточно хороший темп. В 2023 году все эти работы планируем завершить, а в 2024 году уже работать над дорожным слоем", - рассказал Ханифов.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что строительство трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург идет с опережением плана, ряд участков автотрассы может быть сдан уже в следующем году.Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта – 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.

https://ria.ru/20211207/dorogi-1762516931.html

https://ria.ru/20211129/stroitelstvo-1761260569.html

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экономика, муром, москва, марат хуснуллин, фарит ханифов, россия