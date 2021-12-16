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В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.12.2021

В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном

Инцидент с применением оружия произошел на киргизско-таджикской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы республики. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:06

2021-12-16T19:06

2021-12-16T19:06

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БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Инцидент с применением оружия произошел на киргизско-таджикской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы республики."На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, граждане Киргизии проводили строительные работы в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области. На место прибыли пограничники Таджикистана и начали требовать прекратить строительство. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. В ходе потасовки один из таджикских военнослужащих выстрелил в воздух четыре раза из пистолета Макарова."Незамедлительно состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничными представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению. Таджикская сторона признала неправомерность применения оружия, так как граждане Кыргызстана проводили строительные работы не вблизи линии границы, а внутри села Кочо-Бою", - отметили в пресс-службе.Уточняется, что представитель Таджикистана пообещал, что в отношении военнослужащих, допустивших конфликтную ситуацию, будут приняты меры.Стороны договорились провести односторонние расследования и встретиться для подведения итогов. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - подчеркнул представитель погранведомства.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20211207/sng-1762540464.html

https://ria.ru/20211106/kirgiziya-1757868550.html

https://ria.ru/20211128/kirgiziya-1761149796.html

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