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В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 16.12.2021
В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном
Инцидент с применением оружия произошел на киргизско-таджикской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы республики. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:06
2021-12-16T19:06
в мире
киргизия
таджикистан
баткенская область
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БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Инцидент с применением оружия произошел на киргизско-таджикской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы республики."На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, граждане Киргизии проводили строительные работы в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области. На место прибыли пограничники Таджикистана и начали требовать прекратить строительство. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. В ходе потасовки один из таджикских военнослужащих выстрелил в воздух четыре раза из пистолета Макарова."Незамедлительно состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничными представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению. Таджикская сторона признала неправомерность применения оружия, так как граждане Кыргызстана проводили строительные работы не вблизи линии границы, а внутри села Кочо-Бою", - отметили в пресс-службе.Уточняется, что представитель Таджикистана пообещал, что в отношении военнослужащих, допустивших конфликтную ситуацию, будут приняты меры.Стороны договорились провести односторонние расследования и встретиться для подведения итогов. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - подчеркнул представитель погранведомства.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20211207/sng-1762540464.html
https://ria.ru/20211106/kirgiziya-1757868550.html
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в мире, киргизия, таджикистан, баткенская область
19:06 16.12.2021
 
В Киргизии заявили о стрельбе на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии: на границе с Таджикистаном произошел инцидент с применением оружия

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
© Sputnik
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БИШКЕК, 16 дек - РИА Новости. Инцидент с применением оружия произошел на киргизско-таджикской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы республики.
"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявил представитель пресс-службы.
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Страны СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил
По его словам, граждане Киргизии проводили строительные работы в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области. На место прибыли пограничники Таджикистана и начали требовать прекратить строительство. Завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. В ходе потасовки один из таджикских военнослужащих выстрелил в воздух четыре раза из пистолета Макарова.
"Незамедлительно состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничными представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению. Таджикская сторона признала неправомерность применения оружия, так как граждане Кыргызстана проводили строительные работы не вблизи линии границы, а внутри села Кочо-Бою", - отметили в пресс-службе.
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Уточняется, что представитель Таджикистана пообещал, что в отношении военнослужащих, допустивших конфликтную ситуацию, будут приняты меры.
Стороны договорились провести односторонние расследования и встретиться для подведения итогов. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - подчеркнул представитель погранведомства.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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В миреКиргизияТаджикистанБаткенская область
 
 
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