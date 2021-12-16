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Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 16.12.2021
Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
Сенаторы США предложили предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства-спонсора... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:41
2021-12-16T09:41
в мире
киев
сша
дмитрий песков
евросоюз
джим риш
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы США предложили предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма.""Сенатор Джим Риш, высокопоставленный член комитета сената по международным отношениям, сегодня представил "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны" ( Guaranteeing Ukraine"s Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act)", - говорится в заявлении на сайте комитета.Отмечается, что инициативу Риша поддержали еще восемь сенаторов."Законопроект... утверждает 450 миллионов (долларов) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма", - отмечается в релизе.Президенту обещают предоставить дополнительные полномочия в случае, если он использует все у него имеющиеся средства для поддержки Украины.Сенаторы также стремятся ужесточить санкции против "Северного потока — 2."Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, евросоюз, джим риш, северный поток — 2, россия
09:41 16.12.2021
 
Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"

Американские сенаторы предложили закрепить за Россией статус "спонсора терроризма"

© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы США предложили предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма."
"Сенатор Джим Риш, высокопоставленный член комитета сената по международным отношениям, сегодня представил "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны" ( Guaranteeing Ukraine"s Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act)", - говорится в заявлении на сайте комитета.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 10:50
В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма
Отмечается, что инициативу Риша поддержали еще восемь сенаторов.
"Законопроект... утверждает 450 миллионов (долларов) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма", - отмечается в релизе.
Президенту обещают предоставить дополнительные полномочия в случае, если он использует все у него имеющиеся средства для поддержки Украины.
Сенаторы также стремятся ужесточить санкции против "Северного потока — 2."
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Китай выступил против решения США признать Кубу спонсором терроризма
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковЕвросоюзДжим РишСеверный поток — 2Россия
 
 
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