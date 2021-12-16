https://ria.ru/20211216/rossiya-1763982871.html

Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"

Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 16.12.2021

Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"

Сенаторы США предложили предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства-спонсора... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:41

2021-12-16T09:41

2021-12-16T09:41

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киев

сша

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джим риш

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы США предложили предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма.""Сенатор Джим Риш, высокопоставленный член комитета сената по международным отношениям, сегодня представил "Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны" ( Guaranteeing Ukraine"s Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act)", - говорится в заявлении на сайте комитета.Отмечается, что инициативу Риша поддержали еще восемь сенаторов."Законопроект... утверждает 450 миллионов (долларов) иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма", - отмечается в релизе.Президенту обещают предоставить дополнительные полномочия в случае, если он использует все у него имеющиеся средства для поддержки Украины.Сенаторы также стремятся ужесточить санкции против "Северного потока — 2."Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, евросоюз, джим риш, северный поток — 2, россия