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В Волгограде женщина родила близнецов на парковке торгового центра
В Волгограде женщина родила близнецов на парковке торгового центра - РИА Новости, 16.12.2021
В Волгограде женщина родила близнецов на парковке торгового центра
Женщина, которая направлялась с мужем на своей машине в роддом, родила здоровых близнецов на парковке торгового центра в Волгограде, роды пришлось принимать... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:15
2021-12-16T11:15
2021-12-16T11:15
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здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 16 дек – РИА Новости. Женщина, которая направлялась с мужем на своей машине в роддом, родила здоровых близнецов на парковке торгового центра в Волгограде, роды пришлось принимать супругу, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.В среду 32-летняя жительница Фроловского района вместе с мужем ехала в роддом Волгограда, но до больницы они доехать не успели, роды начались по дороге. "Женщина родила в автомобиле, в присутствии мужа, на парковке магазина в Дзержинском районе. Скоротечные роды пришлось принять мужу, параллельно вызывая скорую", - сообщили в комитете.По словам собеседника агентства, у пары родились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма. Прибывшие медики доставили маму и малышей в роддом, чувствуют они себя хорошо. В ведомстве отметили, что в семье есть еще двое детей.
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происшествия, волгоградская область, волгоград, здоровье - общество
В Волгограде женщина родила близнецов на парковке торгового центра
В Волгограде женщина родила сыновей-близнецов на парковке торгового центра