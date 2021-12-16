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Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни
Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни - РИА Новости, 16.12.2021
Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни
Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, который подготовило Агентство стратегических... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:55
2021-12-16T21:58
тюменская область
москва
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщила глава агентства Светлана Чупшева."В (первую) десятку лидеров (рейтинга) по качеству жизни вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область", - сказала Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.Она отметила, что уровень богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга. "Зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств", - сказала глава АСИ.Во вторую десятку рейтинга попали Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.Чупшева отметила, что всего в рейтинге оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.Рейтинг проводился по всем регионам, было опрошено почти 42 тысячи человек разного пола, возраста, семейного положения, жителей городов и сельской местности.
https://ria.ru/20211214/transport-1763696646.html
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тюменская область
москва
ханты-мансийский автономный округ
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тюменская область, москва, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, ханты-мансийский автономный округ
21:55 16.12.2021 (обновлено: 21:58 16.12.2021)
 
Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни

Москва, Тюменская область и ХМАО возглавили рейтинг АСИ по качеству жизни в регионах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Парящем мосту в Москве
Молодые люди на Парящем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщила глава агентства Светлана Чупшева.
"В (первую) десятку лидеров (рейтинга) по качеству жизни вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область", - сказала Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.
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Она отметила, что уровень богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга. "Зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств", - сказала глава АСИ.
Во вторую десятку рейтинга попали Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.
Чупшева отметила, что всего в рейтинге оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.
Рейтинг проводился по всем регионам, было опрошено почти 42 тысячи человек разного пола, возраста, семейного положения, жителей городов и сельской местности.
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Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
 
Тюменская областьМоскваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана ЧупшеваХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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