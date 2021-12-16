https://ria.ru/20211216/reyting-1764137135.html

Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни

Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни - РИА Новости, 16.12.2021

Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни

Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, который подготовило Агентство стратегических... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:55

2021-12-16T21:55

2021-12-16T21:58

тюменская область

москва

агентство стратегических инициатив (аси)

светлана чупшева

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587481733_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_f43ec213e7baab77b6e22e008c6592cb.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщила глава агентства Светлана Чупшева."В (первую) десятку лидеров (рейтинга) по качеству жизни вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область", - сказала Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.Она отметила, что уровень богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга. "Зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств", - сказала глава АСИ.Во вторую десятку рейтинга попали Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.Чупшева отметила, что всего в рейтинге оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.Рейтинг проводился по всем регионам, было опрошено почти 42 тысячи человек разного пола, возраста, семейного положения, жителей городов и сельской местности.

https://ria.ru/20211214/transport-1763696646.html

https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763382797.html

тюменская область

москва

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, москва, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, ханты-мансийский автономный округ