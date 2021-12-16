https://ria.ru/20211216/reyting-1764101776.html

Аэрофлот повысил позицию в рейтинге экологической ответственности CDP

Аэрофлот повысил позицию в рейтинге экологической ответственности CDP - РИА Новости, 16.12.2021

Аэрофлот повысил позицию в рейтинге экологической ответственности CDP

Международное рейтинговое агентство CDP (Carbon Disclosure Project) повысило экологический рейтинг Аэрофлота до уровня "С", сообщает компания. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:58

2021-12-16T17:58

2021-12-16T17:58

экономика

новости компаний - экономика

экология

аэрофлот

татьяна туранская

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство CDP (Carbon Disclosure Project) повысило экологический рейтинг Аэрофлота до уровня "С", сообщает компания."По итогам независимой оценки CDP Аэрофлоту был присвоен рейтинг категории "С", что является, своего рода, прорывом для авиакомпании. Аэрофлот традиционно стремится соответствовать передовым международным стандартам — в том числе, в области изменения климата — и является единственной из российских авиакомпаний, добровольно принимающей участие в международном рейтинге CDP", — приводятся в сообщении слова начальника управления СМК ПАО "Аэрофлот" Татьяны Туранской.Как отметили в компании, в рамках усилий по предотвращению глобальных климатических изменений, Аэрофлот разработал и внедрил корпоративную систему управления выбросами парниковых газов, обеспечивающую постоянный контроль прямых и косвенных выбросов на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14064-1.Кроме того, в сентябре 2021 года Аэрофлот и "Газпром нефть" подписали соглашение о сотрудничестве по производству и использованию SAF на российском рынке с целью уменьшить карбоновый след воздушных перевозок. В декабре 2021 года компания подписала декларацию о создании Евразийского SAF (биотопливного) альянса, в рамках которого будет разработана дорожная карта по продвижению "зеленого топлива" в России. Участники альянса поставили цель выполнить первый полёт на биотопливе не позднее 2024 года.

https://ria.ru/20211028/reyting-1756624581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, новости компаний - экономика, экология, аэрофлот, татьяна туранская, россия