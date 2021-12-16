https://ria.ru/20211216/polnomochiya-1763978801.html

В Госдуму внесли проект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий

В Госдуму внесли проект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий - РИА Новости, 16.12.2021

В Госдуму внесли проект, устанавливающий для мэров единый срок полномочий

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий для должностных лиц на местном уровне единый пятилетний срок полномочий, сообщил РИА Новости один из авторов... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:07

2021-12-16T09:07

2021-12-16T09:45

политика

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андрей клишас

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий для должностных лиц на местном уровне единый пятилетний срок полномочий, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Для всех должностных лиц местного самоуправления (лицо, замещающее муниципальную должность, либо заключившее контракт (трудовой договор), <...> устанавливается единый срок полномочий — пять лет", — сказал сенатор.Согласно документу, глава региона также вправе вынести мэру или руководителю местной администрации выговор или предупреждение. По словам Клишаса, на работу над ошибками дается месяц: если в этот срок "не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора", губернатор может отрешить его от должности.Новый законопроект об организации местного самоуправления в России затрагивает устройство публичной власти в муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации, уверены авторы (помимо Клишаса это депутат Павел Крашенинников), позволит создать систему, в основе которой будет принцип привязки к населению, а не к территории.Кроме того, усиливается ответственность местных управленцев перед президентом. Одним из оснований для отставки служит систематическое недостижение показателей эффективности. Такую инициативу может выдвинуть глава субъекта.Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. Переходный период авторы установили до 2028 года.

https://ria.ru/20211215/zakon-1763799501.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия