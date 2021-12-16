https://ria.ru/20211216/plakat-1764122903.html

Депутат прокомментировал инцидент в Госдуме из-за плаката против QR-кодов

Депутат прокомментировал инцидент в Госдуме из-за плаката против QR-кодов - РИА Новости, 16.12.2021

Депутат прокомментировал инцидент в Госдуме из-за плаката против QR-кодов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя инцидент с депутатами, принесшими плакат против QR-кодов,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:45

2021-12-16T19:45

2021-12-16T20:01

политика

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

кпрф

коронавирусы

адальби шхагошев

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя инцидент с депутатами, принесшими плакат против QR-кодов, заявил, что подобные выходки для пиара в Госдуме не пройдут.Группа депутатов из КПРФ в четверг принесла в Госдуму плакат, иллюстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов. По словам одного из них, парламентарии из "Единой России" пытались отобрать плакат, после чего завязалась потасовка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил покинуть зал пленарных заседаний человека, приклеившего плакат, и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте."В Думе очень высокая степень самоорганизации, особенно серьезно относимся к этому, когда речь идет о важных резонансных законопроектах, которые являются в этом смысле "тонкими", чтобы делать на этом дополнительный пиар", - заявил политик РИА Новости.Политик добавил, что такой подход в Думе неконструктивен, а подобные инциденты будут пресекаться."Эти выходки будут купироваться, когда речь идет о важных законопроектах. Они хотели сделать так, чтобы обсуждения не было, они не смогут таких вещей добиваться подобным образом", - отметил Шхагошев.

https://ria.ru/20211216/plakat-1764081650.html

https://ria.ru/20211216/qr-kod-1764100038.html

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