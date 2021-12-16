https://ria.ru/20211216/plakat-1764081650.html

В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме

В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме - РИА Новости, 16.12.2021

В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме

Депутаты от КПРФ принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов, единороссы попытались его отобрать и порвать, после чего... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:39

2021-12-16T16:39

2021-12-16T18:36

политика

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

кпрф

россия

qr-код

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты от КПРФ принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов, единороссы попытались его отобрать и порвать, после чего между представителями партии власти и коммунистами завязалась потасовка, рассказал РИА Новости депутат Денис Парфенов (КПРФ).В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил покинуть зал пленарных заседаний человека, приклеившего плакат в парламенте, и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте."Сегодня перед тем, как должно было начаться рассмотрение вопросов, мною и моими товарищами, Обуховым Сергеем Павловичем, Рашкиным Валерием Федоровичем и другими, была размещена растяжка (плакат) против внедрения QR-кодов, и "Единая Россия" очень болезненно на это отреагировала, председатель Думы начал так очень жестко высказываться...", - рассказал Парфенов.Политик добавил. что парламентарии из ЕР пытались отобрать плакат, после чего между политиками завязалась потасовка."Депутаты-единороссы подскочили и начали пытаться ее (растяжку) сорвать, как-то забрать, порвать, уничтожить. Мы этому воспрепятстовали. Вот завязалась такая потасовка", - добавил он.Отвечая на вопрос, последуют ли, по его мнению, какие-либо санкции от комиссии по регламенту, политик отметил, что регламент "не запрещает использовать плакаты и растяжки".

https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763480206.html

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политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, россия, qr-код