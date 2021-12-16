https://ria.ru/20211216/plakat-1764081650.html
В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме
В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме - РИА Новости, 16.12.2021
В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме
Депутаты от КПРФ принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов, единороссы попытались его отобрать и порвать, после чего... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:39
2021-12-16T16:39
2021-12-16T18:36
политика
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
кпрф
россия
qr-код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1b178219ff4b9e89b64b4ab1d0b0c25.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты от КПРФ принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов, единороссы попытались его отобрать и порвать, после чего между представителями партии власти и коммунистами завязалась потасовка, рассказал РИА Новости депутат Денис Парфенов (КПРФ).В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил покинуть зал пленарных заседаний человека, приклеившего плакат в парламенте, и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте."Сегодня перед тем, как должно было начаться рассмотрение вопросов, мною и моими товарищами, Обуховым Сергеем Павловичем, Рашкиным Валерием Федоровичем и другими, была размещена растяжка (плакат) против внедрения QR-кодов, и "Единая Россия" очень болезненно на это отреагировала, председатель Думы начал так очень жестко высказываться...", - рассказал Парфенов.Политик добавил. что парламентарии из ЕР пытались отобрать плакат, после чего между политиками завязалась потасовка."Депутаты-единороссы подскочили и начали пытаться ее (растяжку) сорвать, как-то забрать, порвать, уничтожить. Мы этому воспрепятстовали. Вот завязалась такая потасовка", - добавил он.Отвечая на вопрос, последуют ли, по его мнению, какие-либо санкции от комиссии по регламенту, политик отметил, что регламент "не запрещает использовать плакаты и растяжки".
https://ria.ru/20211213/qr-kod-1763480206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760765314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edbeb252b6ebad7c5adc8b4a50ceeaa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, россия, qr-код
16:39 16.12.2021 (обновлено: 18:36 16.12.2021)
В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме
Депутат Парфенов: вывешенный в Госдуме плакат КПРФ против QR-кодов попытались порвать