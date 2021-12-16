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В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме
В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме - РИА Новости, 16.12.2021
В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме
Депутаты от КПРФ принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов, единороссы попытались его отобрать и порвать, после чего... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:39
2021-12-16T18:36
политика
вячеслав володин
единая россия
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты от КПРФ принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов, единороссы попытались его отобрать и порвать, после чего между представителями партии власти и коммунистами завязалась потасовка, рассказал РИА Новости депутат Денис Парфенов (КПРФ).В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил покинуть зал пленарных заседаний человека, приклеившего плакат в парламенте, и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте."Сегодня перед тем, как должно было начаться рассмотрение вопросов, мною и моими товарищами, Обуховым Сергеем Павловичем, Рашкиным Валерием Федоровичем и другими, была размещена растяжка (плакат) против внедрения QR-кодов, и "Единая Россия" очень болезненно на это отреагировала, председатель Думы начал так очень жестко высказываться...", - рассказал Парфенов.Политик добавил. что парламентарии из ЕР пытались отобрать плакат, после чего между политиками завязалась потасовка."Депутаты-единороссы подскочили и начали пытаться ее (растяжку) сорвать, как-то забрать, порвать, уничтожить. Мы этому воспрепятстовали. Вот завязалась такая потасовка", - добавил он.Отвечая на вопрос, последуют ли, по его мнению, какие-либо санкции от комиссии по регламенту, политик отметил, что регламент "не запрещает использовать плакаты и растяжки".
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политика, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, кпрф, россия, qr-код
16:39 16.12.2021 (обновлено: 18:36 16.12.2021)
 
В КПРФ рассказали об инциденте с плакатом против QR-кодов в Госдуме

Депутат Парфенов: вывешенный в Госдуме плакат КПРФ против QR-кодов попытались порвать

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты от КПРФ принесли в Госдуму плакат, демонстрирующий негативное отношение к введению QR-кодов, единороссы попытались его отобрать и порвать, после чего между представителями партии власти и коммунистами завязалась потасовка, рассказал РИА Новости депутат Денис Парфенов (КПРФ).
В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил покинуть зал пленарных заседаний человека, приклеившего плакат в парламенте, и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте.
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"Сегодня перед тем, как должно было начаться рассмотрение вопросов, мною и моими товарищами, Обуховым Сергеем Павловичем, Рашкиным Валерием Федоровичем и другими, была размещена растяжка (плакат) против внедрения QR-кодов, и "Единая Россия" очень болезненно на это отреагировала, председатель Думы начал так очень жестко высказываться...", - рассказал Парфенов.
Политик добавил. что парламентарии из ЕР пытались отобрать плакат, после чего между политиками завязалась потасовка.
"Депутаты-единороссы подскочили и начали пытаться ее (растяжку) сорвать, как-то забрать, порвать, уничтожить. Мы этому воспрепятстовали. Вот завязалась такая потасовка", - добавил он.
Отвечая на вопрос, последуют ли, по его мнению, какие-либо санкции от комиссии по регламенту, политик отметил, что регламент "не запрещает использовать плакаты и растяжки".
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